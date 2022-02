Zum Tod von Carmen Herrera : Immer die Neueste

Bis zum Schluss produktiv: Carmen Herrera in ihrer New Yorker Atelierwohnung 2015. Bild: picture-alliance

Es ist noch nicht so lange her, dass die Erwähnung von Carmen Herrera weder Erkennen noch besonderes Interesse nach sich zog. Jedenfalls wenn man die Lebenszeit dieser bedeutenden Künstlerin bedenkt, die nun im Alter von 106 Jahren in New York gestorben ist.

106 Jahre, von denen sie außerhalb eines kleinen Zirkels von Freunden mehr als neunzig auch im Kunstbetrieb ohne Anerkennung geblieben war. In der weiteren Öffentlichkeit allemal. „Ruhm stört bei der Arbeit“, hatte sie bei einem Besuch in ihrem New Yorker Loft im Spätsommer 2016 gesagt und das völlig ernst gemeint. So konnte sie fast siebzig Jahre lang ungestört arbeiten, während rechts und links neben ihr Künstler wie Barnett Newman und Mark Rothko etwa oder Ellsworth Kelly ausgestellt und berühmt wurden und ihre Sammler fanden. Carmen Herrera nicht. Als die „New York Times“ eine Lobrede auf sie mit der Schlagzeile „The New Hot Thing in Painting“ druckte, war Carmen Herrera bereits 94.

Sie war ihrer Zeit voraus

An ihren Bildern lag es nicht. Schon 1959 entstand mit „Blanco y Verde“ eines ihrer erstaunlichsten Bilder, ein grüner flacher Pfeil, der eine weiße Fläche durchtrennt und damit für den Betrachter einen Raum öffnet wie ein abstraktes Kaninchenloch. Es ist ein Bild, das 55 Jahre später zur Eröffnung des neuen Standorts des Whitney Museum of American Art am Rand des New Yorker Meatpacking District neben Bildern von Frank Stella, Agnes Martin und Ellsworth Kelly hing, womit Carmen Herrera endgültig in den Kanon amerikanischer Kunst aufgenommen war.

Darin lag eine gewisse Ironie (und für sie eine große Genugtuung), war es doch neben ihrem Geschlecht auch ihre Herkunft als kubanische Künstlerin, die ihrem Erfolg und ihrer Wertschätzung so viele Jahrzehnte im Weg stand. 1915 in Kuba geboren, verbrachte sie die Jahre 1948 bis 1953 in Paris und kam 1954 nach New York. Ihr Mann, Jesse Loewenthal, bestärkte sie in ihrer Kunst. Er war lange einer der wenigen. Und da war Tony Bechara, selbst ein Künstler, der im selben Haus wohnte, im El Barrio Museum für lateinamerikanische Kunst ihre erste Ausstellung auf den Weg brachte und in den letzten Jahrzehnten ihres Lebens ein unermüdlicher Freund war.

2016 besiegelte das Whitney Museum mit einer Retrospektive unter dem Titel „Lines of Sight“, was nach dem ersten Verkauf eines ihrer Bilder 2004 und einer Europatour durch England und Deutschland jedem, der sehen konnte, klar war: dass Carmen Herrera nicht nur eine Künstlerin der Farbfelder war, sondern im Zusammenspiel kräftig leuchtender Farben mit klaren geometrischen Formen einen persönlichen Stil gefunden hatte. Allerdings zu einer Zeit, da in Amerika der abstrakte Expressionismus angesagt war. Carmen Herrera war nicht nur Frau und aus Lateinamerika – beides noch in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts Kassengift –, sondern auch ihrer Zeit voraus. Als die amerikanische Kunst zum Minimalismus fand, war sie längst da.

In einem kleinen Park vor dem New Yorker Rathaus im Süden Manhattans waren vor wenigen Jahren einige Skulpturen von Carmen Herrera ausgestellt. Ein knallroter auf dem Kopf stehender Winkel etwa zwischen Hecken, eine quietschgelbe Struktur aus verschobenen Flächen unter Bäumen, ein blauer Quader neben der Straße. Solange sie dort standen, gaben sie einem völlig unbedeutenden Ort mitten in der Stadt die Ausstrahlung einer Öffnung zur Welt. Am 13. Februar ist Carmen Herrera in New York gestorben.