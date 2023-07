So also riecht Reis. Wer das energiereiche Lebensmittel nicht in so rauen Mengen verarbeitet wie Wolfgang Laib, wird auf der dritten Ausstellungsebene des Kunstmuseums Stuttgart überrascht von einem angenehm süßlichen Duft. In der Riesenhalle hat der Künstler die Körner zu ungezählten weißen Hügelchen aufgehäuft, die sich nun gitterartig auf dem schwarzen Boden ausbreiten. Vor der hinteren Wand erhebt sich eine rote Skulptur in Form eines Stufengiebelfeldes, während zwei schwarze Treppen die Seiten begrenzen. Dieses „Reisfeld“ bildet den Auftakt von Laibs Ausstellung „The Beginning of Something Else“, die antizyklisch von oben nach unten führt und das gesamte Schaffen des Documenta- und Biennale-Künstlers illustriert.

Der studierte Mediziner hat in den international renommiertesten Museen ausgestellt und erhielt 2015 außerdem den Praemium Imperiale für Skulptur. Nur selten ist er allerdings in seiner schwäbischen Heimat aufgetreten, und eine repräsentative Schau war deshalb überfällig. Das „Reisfeld“ hat er eigens für die aktuelle Schau entwickelt und sich dabei an der kubischen Architektur des Kunstmuseums orientiert. Den Eindruck, dass die stille Abstraktion auf den Minimalismus verweist, scheint der Jahrgang des 1950 geborenen Künstlers zu bekräftigen. Indes ist der westliche Einfluss geringer, als es auf den ersten Blick scheint. Schon der Werktitel und die Entscheidung für Reis als künstlerisches Material deuten vielmehr fernöstliche Inspiration an. Laib, der am Fuße der Schwäbischen Alb zur Welt kam und seit seiner Kindheit in Biberach verwurzelt ist, hat sich schon früh der asiatischen Philosophie und Spiritualität zugewandt. Konsequenterweise mündete dies darin, dass er heute auch ein Atelier im südindischen Tamil Nadu unterhält.

So spricht aus der alles andere als strengen Geometrie des Reis-Rasters mehr Zen als Minimalismus. Neben dem starken Aroma wird die Installation beseelt durch sanft gewellte Linien, unterschiedliche Abstände und Längen sowie verstreute Reiskörner, die die Abwesenheit eines Lineals und ähnlicher Hilfsmittel zur Erzeugung von Gleichförmigkeit verraten. Bei den Treppenelementen entdeckt man die Künstlerhand in den malerischen Farbwolken, die die mit burmesischem Lack behandelte und eben nicht monochrome Oberfläche bedecken. „Zikkurat“ lautet der Titel des zentralen Objekts. Der Begriff für eine mesopotamische Tempelanlage gibt zu erkennen, dass die von rechten Winkeln bestimmte Form keineswegs der Versachlichung dient. Stattdessen symbolisiert sie eine Himmelsleiter, die die Verbindung zwischen Himmel und Erde herstellt. Unterdessen wird das „Reisfeld“ von einem schmalen Umgang gesäumt, der einen Kreuzgang assoziieren lässt – abendländische Tradition ist in den Arbeiten durchaus auch bedeutsam und wichtig.

Bei Laib, der den Kreislauf des Lebens und das menschliche Verhältnis zur Natur zu seinen zentralen künstlerischen Themen macht, sind natürliche Materialien Programm. Blütenstaub etwa verarbeitet er in noch verschwenderischerer Fülle als Reis. So handelt es sich bei einem gelben Rechteck auf dem Boden eines aus guten Gründen nicht begehbaren Ausstellungsraumes im ersten Obergeschoss um ein Relief aus Kiefernpollen. Die Ränder des gelben Farbfeldes, das so groß ist wie ein Historiengemälde, lösen sich auf in pudrigen Nebel. Aus der erhöhten Perspektive der Galerie betrachtet, scheint es zu schweben und wirkt, als wäre es ein Werk von Mark Rothko. Während man spätestens seit Erscheinen von Peter Høegs Roman „Fräulein Smillas Gespür für Schnee“ weiß, dass die grönländischen Inuit einhundert Wörter für Schnee kennen, führen von Laib gesammelte und in Schraubgläsern abgefüllte Pollen unterschiedlicher Pflanzen vor Augen, dass die Vielfalt der Natur hierzulande keinen Namen hat, unterschiedliche Gelb-Nuancen zumindest nicht annähernd so differenziert benannt werden können.

Darüber hinaus zählt Wachs zu Laibs charakteristischen Materialien. In der reichen, neunzehn Positionen umfassenden Stuttgarter Sammlung seiner Arbeiten befindet sich ein Wachsraum, der seit 2005 im Untergeschoss dauerhaft installiert ist. In seiner Form und der beklemmenden Wirkung erinnert er an einen Bruce-Nauman-Korridor, von dem er sich freilich durch den starken Bienenwachsgeruch unterscheidet. Weniger Material hat er für die 2019 entstandene „Stadt des Schweigens“ benötigt. Die wie eine archaische Stadt anmutende Wachsskulpturengruppe vereint abermals östliche und westliche Einflüsse. Denn sie ist sowohl von der Architektur in Mesopotamien als auch von italienischen Geschlechtertürmen inspiriert. Zudem lässt ihr ockerfarbener Ton an die „Adobe“-Lehmbauweise der Ureinwohner im nordamerikanischen Westen denken. Dem Ensemble haben die Kuratorinnen Ulrike Groos und die scheidende Anne Vieth einen eigenen großen Raum zugebilligt, den es trotz seines vergleichsweise geringen Volumens mühelos füllt.

Seine „Milchsteine“ wirken poetisch wie flüssiger Marmor

Was könnte das Leben sinnfälliger symbolisieren als Milch? Laibs sogenannte Milchsteine verhalfen ihm Mitte der Siebziger zu erster Bekanntheit. Einer davon ist in Stuttgart zu sehen: In einer leicht vertieften und mit Milch befüllten Marmorplatte scheinen sich festes und flüssiges Material zu verbinden. Dass dieses Phänomen nur zu ausgewählten Zeiten besichtigt werden kann, ist, ebenso wie der schriftliche Hinweis, dass der Blütenstaub wiederverwendet wird, Teil des expliziten Bemühens um Nachhaltigkeit. Angesichts von Laibs trotz ihrer Zurückhaltung stark auf die Sinne wirkenden Kunst mag diese Sachlichkeit ernüchtern. Fast könnte man sie andererseits für künstlerisches Konzept halten. Zu den Antworten auf Laibs so eindringlich formulierte Frage nach der Möglichkeit eines Lebens im Einklang mit der Natur gehört schließlich auch der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen. Mehr denn je.

Wolfgang Laib. The Beginning of Something Else. Kunstmuseum Stuttgart; bis 5. November. Das „Lesebuch“ kostet 37 Euro.