Aktualisiert am

Wohnungsbau in Amsterdam : Siedlungswelle auf dem Wasser

Wohnen im Klimawandel: Architekten in Amsterdam entwickeln innovative Bauformen, die auch das Gemeinschaftsgefühl der Bewohner stärken.

Wasser ist das Element der Niederländer. Schließlich leben sie in einem Land, das zu guten Teilen dem Meer abgetrotzt wurde und sich zu 26 Prozent unterhalb des Meeresspiegels befindet. Längst ist die Expertise niederländischer Wasserexperten gefragt in anderen Ländern, die von Überschwemmungen heimgesucht werden oder Probleme mit dem Grundwasser haben. Der Klimawandel stellt dabei auch die Niederländer selbst vor immer größere Herausforderungen: Seit 1910 nahmen Starkregenereignisse um 85 Prozent zu, und der Meeresspiegel dürfte nach neuesten Prognosen in diesem Jahrhundert um 82 Zentimeter steigen.

Noch bevor vom Klimawandel die Rede war, suchten viele Niederländer eine besondere Nähe zum Wasser: In den Sechziger- und Siebzigerjahren des vorigen Jahrhunderts, als bezahlbarer Wohnraum zur Mangelware wurde, kam die Hausboot-Welle auf, die dazu führte, dass allein in den Grachten der Hauptstadt die Anzahl der Hausboote auf 2500 anstieg. Neue Hausboote dürfen nicht mehr gebaut werden dürfen, dafür haben niederländische Architekten begonnen, angesichts des Klimawandels neue Formen des Wohnens auf dem Wasser zu entwickeln, nach dem Motto: „Besser mit dem Wasser leben als gegen das Wasser kämpfen“.