Vom Superdorf bis zur Schwammstadt : Welche Ideen es für die Städte der Zukunft gibt

Wenn es um die Zukunft der Städte geht, dann ist hierzulande vor allem vom nachhaltigen Bauen die Rede. Wie auch nicht: 30 Prozent des CO2-Ausstoßes gehen auf das Errichten und Unterhalten von Gebäuden zurück. Und deshalb wird es schnell grundsätzlich: Eine radikale Wende sei notwendig, eine Revolution. Der Ruf geht nicht zuletzt an die Architekten, und zumindest die Standesvertretung stellt sich der Verantwortung: „Haus der Erde“ heißt das 2019 präsentierte Konzept des Bunds Deutscher Architekten, der künftig vor allem auf die Sanierung des Bestandes setzen und Neubauten, wenn überhaupt, dann möglichst ohne Verwendung von klimaschädlichem Beton errichten lassen möchte. Im Jahr darauf hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das „Neue Europäische Bauhaus“ vorgestellt, das Nachhaltigkeit, soziale Inklusion und Ästhetik ins Gleichgewicht bringen soll. In einem aufwendigen Beteiligungsverfahren werden derzeit Ideen gesammelt.

Matthias Alexander Stellvertretender Ressortleiter im Feuilleton. Folgen Ich folge

Manche sind schon weiter, etwa der umtriebige Klimawandelfolgenforscher Joachim Schellnhuber, der sich in der Wahl großer Worte nur ungern übertreffen lässt und seinerseits das „Bauhaus der Erde“ ausgerufen hat. Seine Parole: Die Erderwärmung ist zu stoppen, wenn alle Gebäude auf der Welt künftig aus Holz gebaut werden. Man muss dafür nur die globale Waldwirtschaft umstellen.

Soll man das Bodeneigentum abschaffen?

Das Vorgehen ist bekannt: Je größer die Herausforderung, desto entschlossener der Optimismus, die Sache zum allgemeinen Besten regeln zu können. Die Ausstellung im deutschen Pavillon der Architekturbiennale in Venedig will da nicht zurückstehen. Die Kuratoren haben auf physische Objekte verzichtet, stattdessen imaginieren sie online abrufbare Bilder der Welt, wie sie sich 2038 präsentiert: Nach einer großen Wirtschaftskrise, ausgelöst durch den Zusammenbruch der großen Digitalkonzerne, hat sich die Menschheit zusammengerauft; Eigentum an Boden ist abgeschafft, man lebt im Einklang mit der Natur und verfügt souverän über die eigenen Daten.

In der real existierenden Gegenwart nehmen sich die Ansätze hierzulande ziemlich bescheiden aus. Andernorts in Europa scheint man dagegen schon weiter zu sein. Im Fahrradparadies Kopenhagen zum Beispiel. Und in Barcelona, wo man auf verkehrsberuhigte Superblocks setzt. In Paris wurde die 15-Minuten-Stadt ausgerufen. Man liest in Architekturpublikationen (gern zwischen zwei Artikeln, die Sichtbetonbauten feiern) viel von ihr und eigentlich immer nur Gutes: Innerhalb einer Viertelstunde – soll heißen: ohne Auto – ist in der Stadt der kurzen Wege alles zu erreichen, was man im Alltag benötigt: Arbeitsplatz, Arztpraxis, Lebensmittelladen.

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland Werktags um 6.30 Uhr ANMELDEN

Die großen Visionen bleiben nicht ohne Widerhall in deutschen Städten. Die Kommunalpolitik formuliert Vorgaben für die Planer. Man könnte von einem Lastenheft des Immobilienidealismus sprechen. Besonders dick fällt es für die Entwicklung des ehemaligen Flughafens Tegel in Berlin aus. Dort soll in den nächsten Jahren zum einen der Forschungs- und Industriepark Berlin TXL – Urban Tech Republic rund um das für die Beuth-Hochschule umzubauende Terminal entstehen, zum anderen das Wohnquartier Schumacher für bis zu 12.000 Bewohner.