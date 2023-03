Aktualisiert am

Wiederauferstehung im Fernsehen, in Ausstellungen und schrittweise auch in der Realität: Im Innern könnte die Pariser Kathedrale künftig mit ihren hell strahlenden Steinen schockieren.

Der Brand von Notre-Dame de Paris am 15. April 2019 hat Millionen von Menschen in der ganzen Welt bewegt. Viele von ihnen interessieren sich für den Wiederaufbau. Diesen Monat liefern ihnen gleich drei neue Quellen Informationen zum Thema. Eine Ausstellung unter dem Vorplatz der Ka­thedrale vereint um ein Modell im Maßstab 1:55 herum acht thematische In­seln über die wichtigsten Operationen der Rekonstruktion, zuzüglich einer Freske über die beteiligten Berufskörper, von der Industriekletterin bis zum Glockensachverständigen. Der Überblick ist summarisch, die Szenographie nicht sonderlich ansprechend; Hauptverdienst der Gratisausstellung ist, dass sie direkt an der Baustelle einen ersten Einblick vermittelt.

Mehr Substanz bietet eine Schau in der Cité de l’architecture et du patrimoine. Sie veranschaulicht zunächst das Ausmaß der Zerstörungen: mit einer riesenraumhohen Fotografie der Längsachse des Kirchenschiffs, auf der man die beim Fall des Vierungsturms eingebrochenen Teile des Deckengewölbes sieht und da­runter am Boden die Überreste des in Gänze abgebrannten Dachgebälks; aber auch mit „Reliquien“ wie dem durch die Brandhitze zu einer kubistischen Skulptur verformten Wetterhahn.

Ein Video und eine Diashow fassen die kurz- und langfristigen Sicherungsmaßnahmen des einsturzgefährdeten Baus in eindrück­liche Bilder; in gefilmten Interviews er­läutern der Armeegeneral Jean-Louis-Georgelin, Leiter der für den Wieder­aufbau ins Leben gerufenen öffentlich-rechtlichen Anstalt, und Philippe Villeneuve, der für Notre-Dame zuständige Chefarchitekt für Baudenkmäler, ihre je­weiligen Aufgaben. Gezeigt werden auch die – ungefragten und unrealisierbaren – Vorschläge überwiegend obskurer Architekten für den Ersatz von Vierungsturm und Gebälk: ein Dachschwimmbad, eine begrünte Promenade, eine skulpturale Goldflamme, ein senkrecht aufschießender Lichtstrahl, ein Treibhaus in einer Kristallnadel.

Größere Fenster, neuer Dachstuhl

Der zweite Teil fasst mithilfe von Mo­dellen und Faksimiles historischer Fotos und Zeichnungen die Baugeschichte der Kathedrale zusammen, von der Grundsteinlegung 1163 über die architekto­nische Neuausrichtung sechs Jahrzehnte später (mit namentlich größeren Fenstern und einem neuen Dachstuhl) bis zur Neugestaltung des Chors unter Louis XIV, zum Abbruch des mittelalterlichen Vierungsturms zwischen 1786 und 1792 und zur Errichtung eines neuen, ungleich größeren Spitzturms durch Eugène Viollet-Le-Duc nach einer Ausschreibung für eine umfassende Renovierung der Kathedrale 1843.

Clou der Ausstellung sind die über drei Meter ho­hen Bronzestatuen der vier Evangelisten und zwölf Apostel, mit denen Viollet-Le-Duc seinen Turm geschmückt hatte – eine reine Erfindung! Sie waren vier Tage vor dem Brand abgenommen worden, um restauriert zu werden: Im Lauf der Jahrzehnte malachitgrün patiniert, sind sie hier in sattem, mattem Braunschwarz wiederzuentdecken. Das letzte Kapitel endlich beleuchtet den Wiederaufbau der zerstörten Gebäudeteile und die Restaurierung der Skulp­turen, Gemälde, Buntglasfenster sowie der Orgel.

All diese Themen vertieft die dreiteilige Arte-Serie „Notre-Dame, die Jahrhundertbaustelle“. Weit entschiedener als in den beiden Ausstellungen liegt der Ak­zent hier auf wissenschaftlichen Aspekten. Die Schau in der Cité de l’architecture erwähnt zum Beispiel den probeweisen Wiederaufbau des Gurtbogens eines eingebrochenen Abschnitts des Hauptschiffgewölbes und zeigt sogar einige der siebzig wiedergefundenen Keilsteine, die Teil dieses Bogens waren.