Neues Haus der Musik Budapest : Dunkler Fleck als ungarischer Freiraum

In Budapests historischem Stadtwald hat der Architekt Sou Fujimoto ein spektakuläres Haus der Musik gebaut: Ein Ort, um vor allem junge Menschen an Musik heranzuführen. Doch welches Bild von Kultur wird hier vermittelt?

Was ist das? Aus der Ferne sieht das Gebäude, das der japanische Architekt Sou Fujimoto mitten in den Varosliget, das Stadtwäldchen von Budapest, hineingesetzt hat, aus wie ein riesiger angebissener Pilz, der golden durch die Bäume schimmert. Wer dem Bauwerk näherkommt, erkennt, dass der Pilz keinen Stiel hat, sondern auf dünnen, an Baumstämme erinnernden Beinen schwebt. Wie bei Le Corbusiers berühmter Wallfahrtskirche von Ronchamp erinnert das Dach an einen Krebspanzer, in den man hier Kreissegmente eingeschnitten hat; durch diese Löcher entsteht der Eindruck einer Lichtung in einem Wald: Mitten im Stadtwäldchen ist das Haus der Mu­sik ein abstraktes Gewächs – ein Eindruck, der dadurch verstärkt wird, dass die Unterseite des Dachs schwarz gestrichen und mit abstrakten goldenen Blättern überzogen wurde.

Niklas Maak Redakteur im Feuilleton.

Überhaupt ist das Haus einer der er­staunlichsten Kulturbauten der vergangenen Jahre. Selten ist es gelungen, alle De­tails, von den Stützen bis zum verglasten Foyer, so filigran zu halten, dass die Übergänge vom Innenraum in den Park tatsächlich fließend wirken: Wenn man im Kammermusiksaal sitzt, hat man ebenso den Eindruck, im Wäldchen zu sitzen, wie im größeren, 320 Besucher fassenden Saal, aus dem man auf eine Art Amphitheater schaut, das sich tatsächlich draußen befindet. Das dicke Dach beherbergt die Verwaltungs- und Seminarräume sowie einen kleinen Lesesaal; man erreicht sie über eine ebenfalls sehr leichte, filigrane Wendeltreppe, die wie die Schale eines kunstvoll geschälten Apfels in die Tiefe kreiselt.