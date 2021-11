NS-Anschluss der Kultur Wiens : Totale Kontrolle

Aktualisiert am

Kann man Nazi-Kunst ausstellen, ohne ihr die propagandistische Aura wiederzugeben? Das WienMuseum holt sie aus dem Depot und zeigt, wie Berlin 1938 den Kulturbetrieb in Österreich gleichschaltete. In nicht einmal drei Monaten.

Die These vom Opferstatus Österreichs galt zu lange: So freudig begrüßte das Wiener Künstlerhaus den „Anschluss“ im März 1938. Bild: Österreichische Nationalbibliot

Gerade einmal neunzig Tage dauerte es, da war die Eingliederung in die Reichskammer der bildenden Künste vollzogen: Am 11. Juni 1938, drei Monate nach dem „Anschluss“, hatte sich die Reichskulturkammer wie ein Krake auf das Kunstleben Wiens gelegt: Wer jetzt weiter als Künstler arbeiten wollte, musste mit einem Fragebogen und Abstammungsnachweis seine Unbedenklichkeit, besser noch, seine devote Haltung gegenüber den neuen Herrschern beweisen. Jüdische Abstammung oder Sympathie mit dem Austrofaschismus waren so ziemliche Ausschlusskriterien, freilich gab es – wie immer – einen Graubereich, Künstler, über die der „Führer“ seine Hand hielt.

Alles lang vorbei, und ebenso lange im Depot sicher verstaut. Oder doch nicht? Das Thema nagt weiter, zumal „Österreich mit der Aufarbeitung immer noch hinterherhinkt“, wie eine der beiden Kuratorinnen der Ausstellung „Auf Linie“, die Architekturhistorikerin Ingrid Holzschuh, sagt. Zusammen mit der Kunsthistorikern Sabine Plakolm-Forsthuber von der Universität Wien hat sie sich durch einen gewichtigen Aktenbestand gearbeitet: Rund dreitausend Personalakten der Reichskammer der bildenden Künste sind nach Kriegsende in den Besitz der Berufsvereinigung der bildenden Künstler Österreichs übergegangen. Deren langjähriger Präsident Karl Novak hat diesen Bestand erschlossen, ausgewertet wurde er nun von den beiden Kuratorinnen.