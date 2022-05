Bislang mit Erfolg: Erst im Juli 2021 eröffneten Hauser & Wirth auf der Baleareninsel mit einer Soloausstellung des US-amerikanischen Künstlers Marc Bradford, bis zum Saisonfinale Ende Oktober verzeichnete die Illa del Rei bereits 58.000 Besucher. Für die zweite Saison, die in diesem Frühjahr mit einer Soloausstellung des Künstlers Rashid Johnson eröffnet wird, dürfte die Zahl spielend getoppt werden. Vom Londoner Style-Magazin „Wallpaper“ gab es bei dessen Design Awards jüngst den Titel für das beste Kunstziel 2022. Das Magazin „Architectural Digest“ hat das Konzept in seine Liste der „Works of Wonder“ aufgenommen.



Für Hauser & Wirth – elf Dependancen weltweit, darunter das Flaggschiff in Zürich und Ableger in New York, London und Hongkong – ist die Menorca-Experience nicht das erste Konzept, bei dem Kunst mit Natur- oder Gastronomie-Erlebnissen verschmilzt. Im englischen Somerset betreibt das Paar eine Art Kunstbauernhof; in Los Angeles einen Kunstcampus. Eine Insel gab es noch nicht in ihrem Portfolio. Andererseits sind sie nicht die Einzigen, die mit Kunst auf Eilande locken.



Auch im japanischen Seto-Binnenmeer gibt es mit Naoshima und den Nachbarinseln Teshima und Inujima Häfen für moderne und zeitgenössische Kunst. Der Milliardär und Philantrop Soichiro Fukutake hatte dort seit den 1990ern mit dem Pritzker-Gewinner Tadao Ando als auch mit Lee Ufan Museen erbaut; die Liste an Künstlern, die dort außerdem ortsspezifische Arbeiten errichtet haben, liest sich wie ein Who’s who der Kunstwelt. In diesem Jahr findet dort ab dem Frühjahr die Setouchi Triennale statt – die Zeitschrift „Weltkunst“ spricht von einem der wichtigsten Kunstereignisse des Jahres. Die letzte Triennale lockte knapp 1,2 Millionen Besucher an.