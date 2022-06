Zweifel am Bacon-Archiv : Zu viele Fragezeichen

Im Januar 2004 gab die Londoner Tate Gallery den Erwerb einer umfangreichen Sammlung von „auf Francis Bacon bezogenem Material“ bekannt, wie es die Pressemitteilung vorsichtig formulierte. Damals, als es galt, die Schenkung des mit dem Künstler eng befreundeten Nachbarn Barry Joule in ein gutes Licht zu stellen, hieß es, es handele sich um „mehr als 1200 Gegenstände“ aus dem Atelier des 1992 verstorbenen Künstlers. Darunter befanden sich Skizzen, mit Farbe bespritzte Fotografien, übermalte Zeitungs- und Zeitschriftenausschnitte so­wie Bücher. Joule, ein gebürtiger Kanadier, der 1978 das Haus neben Bacons Atelier bezogen, sich mit ihm angefreundet hatte und ihm in den letzten Jahren seines Lebens als Mann für alles behilflich gewesen war, erzählte, der Künstler habe ihm dieses Material unmittelbar vor seinem Tod mit den Worten übergeben: „Du weißt, was damit zu tun ist.“

In Zeitungsberichten kursierte eine Be­­wertung in Höhe von zwanzig Millionen Pfund. Es war von einer der großzügigsten Schenkungen in der mehr als hundert Jahre alten Geschichte der Tate die Rede und von einem völlig neuen Bild des Künstlers, weil der Bestand dessen wiederholte Beteuerung, keine Vorzeichnungen für seine Bilder gemacht zu haben, widerlegte. Der Tate-Direktor Nicholas Serota stellte denn auch „faszinierende Einblicke“ in Bacons Arbeitsmethoden in Aussicht.

Für Ausstellung und weiterer Aufbewahrung ungeeignet

Achtzehn Jahre später hat das Museum jetzt verkündet, sich des gesamten Konvoluts von „fast tausend Gegenständen“ entledigen zu wollen. Forschungen hätten „glaubhafte Zweifel am Wesen und an der Qualität des Materials“ aufkommen lassen. Es eigne sich „nicht zu irgendeiner signifikanten Ausstellung, und etwaiges früheres Potential, um das öffentliche Verständnis für Bacons Kunst zu steigern, ist erschöpft worden“. Deswegen sei es zur weiteren Bewahrung im Tate-Archiv nicht geeignet.

Dieser Mitteilung sind jahrelange Diskussionen und Auseinandersetzungen über die Authentizität der Objekte vorausgegangen. Zuletzt war Joule sogar mit der Drohung an die Presse gegangen, gerichtlich gegen das Museum vorzugehen, um seine Schenkung zurückzuziehen, weil die Tate die Vereinbarung nicht eingehalten habe, die Papiere auszustellen. Außerdem kündigte er an, einige frühe Gemälde Bacons sowie Tonbandaufnahmen von Gesprächen mit dem Künstler und „eine nicht unbeträchtliche Menge“ weiterer Archivalien, die er ursprünglich der Tate habe vermachen wollen, stattdessen nun französischen Institutionen zu übereignen. Joule verkündete melodramatisch, der Tate nunmehr für immer den Rücken zu kehren. Damit gehe Großbritannien ein Teil seiner nationalen Kunstgeschichte verloren.

Joules Archiv war nicht zuletzt wegen der schwachen künstlerischen Qualität der enthaltenen Skizzen von dem Augenblick an umstritten, als seine Existenz vier Jahre nach dem Tod Bacons publik wurde. Dennoch ließen sich die problematischen Aspekte in der ursprünglichen Mitteilung der Tate allenfalls zwischen den Zeilen ablesen. Das Museum hatte 2004 erklärt, die Sammlung in den folgenden drei Jahren studieren, fotografieren, katalogisieren und online zugänglich machen zu wollen, um Vergleiche mit gesichertem Material aus dem Atelier zu ermöglichen, das Bacons Nachlassverwaltung der Hugh Lane Gallery in Dublin, der Geburtsstadt des Künstlers, gestiftet hatte. Die Nachlassverwaltung hat die Echtheit des sogenannten Barry-Joule-Archivs stets infrage gestellt. Sie versuchte zu verhindern, dass der Name von Francis Bacon im Zusammenhang mit der Sammlung verwendet wurde. Als das irische Museum of Modern Art im Jahr 2000 eine Ausstellung mit Joules Material plante, einigte man sich schließlich auf die Bezeichnung „Francis Bacon zugeschriebene Arbeiten auf Papier“. Zwei Jahre zuvor hatte Bacons Erbe John Edwards die Rechte des Archivs und Joules Eigentumsanspruch an den Objekten juristisch angefochten.