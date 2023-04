Der Kulturmanager Walter Smerling eröffnet in Leipzig eine Ausstellung zur digitalen Kunst, die vom Big-Data-Konzern Palantir mitfinanziert wird. Auch ranghohe Politiker kommen. Was passiert da gerade mit der Kultur?

Pünktlich um fünf vor sechs klatschte der Kulturmanager Walter Smerling in die Hände und rief in die riesige Halle der Leipziger Pittlerwerke hinein, dass es nun losgehe, „die Eröffnung“, rief er, „findet statt, indem wir hier an den Betten vorbeigehen“. Die Ausstellung handelt von der Kunst im digitalen Zeitalter, die 21 Krankenhausbetten, die eine ganze Halle der alten Fabrik füllen, gehören zu einem Kunstwerk von Jean Michel Bruyère, bei dem erstmal nicht ganz klar ist, was es mit der Digitalisierung zu tun haben könnte.

Niklas Maak Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Es bezieht sich auf die antike Sage vom Unhold Prokrustes, der Wanderer zwang, sich auf ein Bett zu legen. Wenn sie nicht hineinpassten, schnitt er ihnen die Füße ab; waren sie zu klein, streckte er sie. Während man noch rätselte, ob das eine Metapher sein solle dafür, wie sich die großen Digitalkonzerne gerade ganze Gesellschaften zurechtbiegen, stoppten vor der Halle ein paar schwarze Limousinen, und es schritten an den Betten vorbei: Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel, heute Vorsitzender der „Atlantik-Brücke“; Alex Karp, der Chef des Big-Data-Unternehmens Palantir, das die Ausstellung zusammen mit der Telekom sponsert, sowie deren Vorstandsvorsitzender Timotheus Höttges; auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer war eigens angereist.