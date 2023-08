In Berlin erzählt die Ausstellung „Voices without borders“ von den Lebens- und Werkverflechtungen der Künstlerinnen Etel Adnan und Simone Fattal. Ein Glück!

Ausstellungen, bei denen man Paare gemeinsam zeigt, sind selten gut. Weil es dann meist nicht mehr um die Kunst geht, sondern um persönliche Verflechtungen. Und so richtig lässt sich die Kunst dann auch nicht mehr vom Künstler trennen. Doch manchmal muss und soll man das auch gar nicht. Wenn sich Leben, Denken und Arbeiten so miteinander verwoben haben wie bei der libanesischen Künstlerin, Dichterin und Herausgeberin Etel Adnan, die 2021 mit 96 Jahren in Paris gestorben ist, und ihrer Lebensgefährtin Simone Fattal, dann ist eine Trennung beider Werke wenig sinnvoll. Der Kurator Sébastien Delot hat im Berliner Ausstellungshaus KINDL jetzt den sehr geglückten Versuch unternommen, die enge künstlerische Verbindung zwischen den beiden darzustellen.

Adnan und Fattal begegneten einander 1975 in Beirut. Da hatte Adnan bereits zwanzig Jahre Kunsttheorie in Kalifornien unterrichtet und begonnen, kleinformatige, leuchtende abstrakte Bilder zu malen. Sie war zurückgekehrt in die Stadt ihrer Kindheit, um als Journalistin bei einer großen libanesischen Tageszeitung zu arbeiten, als sie die knapp zwanzig Jahre jüngere Fattal kennenlernte. Fattal hatte Philosophie und Archäologie in Paris und Beirut studiert, malte aber auch und entwickelte kleinere Skulpturen.

In Kalifornien hatte Adnan damit begonnen, den Berg Tamalpais, den sie von ihrem Wohnzimmer aus sehen konnte, zu malen. Auch in Beirut hörte sie damit nicht auf. Fattal stellte ihr dafür einen Teil ihres Ateliers zur Verfügung, wo sie meist am Wochenende und unter großem Zeitdruck malte. Immer wenn sie das Atelier verließ, war ein neues Bild fertig, erinnert sich Fattal in einem Begleittext.

1980 gingen die beiden aufgrund des Bürgerkrieges im Libanon nach Kalifornien. Dort gründete Fattal kurz darauf den Verlag Post-Apollo Press. Ursprünglich nur, um Adnans Buch „Sitt Marie Rose“, in dem sie sich mit dem Bürgerkrieg befasste und für das sie keinen englischen Verlag finden konnte, zu veröffentlichen. In den Folgejahren entwickelte sich Post-Apollo Press zu einem wichtigen Verlagshaus, das viele arabische und europäische Dichter und Autorinnen das erste Mal einer englischsprachigen Leserschaft zugänglich machte. Ein Teil dieser Bücher, die für das Werk der beiden mindestens so wichtig sind wie ihre Malerei und Skulpturen, ist ebenfalls in der Ausstellung zu sehen. Dazwischen sind in die Vitrinen Privatfotos eingestreut. Auf einem sieht man die beiden – nicht mehr jung, aber noch lange nicht alt –, wie sie jemandem, der nicht im Bild zu sehen ist, aufmerksam zuhören. Es scheint ihre gemeinsame Grundhaltung auszudrücken, die ein ständiges Vermitteln und Übersetzen zwischen Sprachen, Kunstformen und Kulturen ist.

Neben ihrer verlegerischen Tätigkeit hat sich Fattal in Kalifornien mit ihrer eigenen Kunst beschäftigt, die sie seitdem sehr erfolgreich ausstellt. Auf der Venedig-Biennale 2022 waren einige ihrer Skulpturen, die wie die entspannteren Brüder der spindeldürr aufragenden Skulpturen Giacomettis wirken, in einem Außenbereich installiert und wurden als inoffizielles Highlight gehandelt. Jetzt in Berlin kann man eine rund geformte Tonskulptur sehen, in die sie ein Zitat Heideggers geritzt hat, das nun die Besucher dazu bringt, sich gekrümmt und lesend, wie besonders engagierte Archäologen, um das Objekt herum zu bewegen. So ist das oft bei ihren Arbeiten: Sie wirken, als kämen sie aus einer anderen Zeit, als wären sie Überbleibsel einer längst vergangenen Epoche.

Mit mittlerweile 81 Jahren hat Fattal immer noch den Anspruch, für jede Ausstellung auch neue Arbeiten zu produzieren. Die neu entstandenen sind kleine Keramikskulpturen, geformt wie die Spitzen des Meeres, auf denen die Gischt sich verteilt. Für Adnan war das Meer in Beirut ihr Bezugspunkt, an dem sie sich orientierte und dessen unterschiedliche Ausprägungen von Blau immer wieder in ihren Bildern zu finden sind. Neben dem Berg und dem Meer ist auch der Mond ein wiederkehrendes Motiv. Die Mondlandung von Apollo 11 markierte für Adnan und Fattal ein neues Zeitalter – daher der Name „Post-Apollo Press“. In einem Video, das die Ausstellung begleitet, erzählt Adnan, wie sie in einer Bar in der Halfmoon Bay in Kalifornien am Tag der Mondlandung eines ihrer Gedichte vortragen wollte, aber nach zwei Zeilen lieber mit den Anwesenden getrunken und mitgefiebert habe.

Sie hat sogar versucht, Neil Armstrong zu treffen, wurde aber so krank, dass sie das Treffen absagen musste. Daraufhin schrieb sie ihm einen Brief, auf den er antwortete, er hoffe, man treffe sich noch einmal in einem anderen Orbit. Der Brief kam aus „Lebanon“, in Ohio. In dem Video sieht man Adnans Verblüffung und große Freude über diesen Zufall. Sie hat einmal gesagt: „Wenn ich eines Tages gestorben sein werde, dann hat das Universum einen Freund verloren.“ Doch wenn man die Verbundenheit zwischen ihrem Werk und dem Fattals sieht, ist da eher der Eindruck, das Universum habe nach wie vor viele Freunde.

Etel Adnan & Simone Falttal: „Voices without borders“. Bis 1. Januar 2024, KINDL Zentrum für zeitgenössische Kunst.