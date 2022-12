Unterwegs in London : Zum Einkaufen gehen wir ins Kraftwerk

Einkaufszentren laden selten dazu ein, über die Ironie des Lebens nachzudenken und die Unberechenbarkeit des Schicksals. Seit Neuestem gibt es jedoch eine Ausnahme. Sie steht auf der Südseite der Themse in London und war einmal Symbol des popkulturellen Protests gegen das System. Dass die Battersea Power Station, das Kraftwerk mit den berühmten vier Schornsteinen, jetzt kommerziell wiederauferstanden ist als Shoppingmall, wirkt angesichts ihres vormaligen Kultstatus geradezu absurd.

Um diesen Treppenwitz der Geschichte zu würdigen, reicht es aber nicht aus, nur shoppen zu gehen. Denn wie in jedem anderen Einkaufszentrum werden auch in Battersea alle Sinne auf den Konsum gelenkt, sobald man die Hallen betritt. Die Schaufenster von Nike, Levi’s, Boss, Mulberry, Zara und wie sie alle heißen schreien nach Aufmerksamkeit und lassen alles andere vergessen. Sie lenken den Blick ab von der einmaligen Kulisse, von den bombastischen Dimensionen der ehemaligen Turbinenhallen, von den alten Stahlbrücken, den Art-déco-Elementen, den Steinsäulen und riesigen Bodenplatten.

Die glücklichere der zwei Schwestern

Nein, Shoppen ist der falsche Weg. Um die Irrungen und Wirrungen zu ermessen, die Battersea durchgemacht hat, bleibt man besser draußen und betrachtet das wuchtige Kraftwerk aus angemessenem Abstand. Das Pech, das es seit seiner Stilllegung hatte, wird nämlich erst im Vergleich deutlich.

Etwa drei Meilen flussabwärts am schlammigen Südufer befindet sich ein ähnlicher Koloss. Die Bankside Power Station wurde genauso wie Battersea von Sir Giles Gilbert Scott in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entworfen, ebenfalls im Stil einer modernen Kathedrale aus rotem Backstein. Beide waren Kohlekraftwerke, beide wurden stillgelegt. Im Gegensatz zur Battersea aber feierte Bankside schon zur Jahrtausendwende eine triumphale Neueröffnung. Die glücklichere der zwei Schwestern, der das Schicksal holder war, wurde zum Museum umgebaut. Als Tate Modern zieht das Kraftwerk heute viele Millionen Besucher an und gilt als eines der erfolgreichsten Museen für moderne Kunst auf der Welt.

Natürlich hatte aber auch Battersea einen Moment im Rampenlicht. Das war 1977, als Roger Waters von Pink Floyd seine irre Vision für das neue Albumcover der Band umsetzte. Die LP „Animals“ basiert auf George Orwells „Farm der Tiere“, handelt aber nicht wie das Buch von den Fallstricken des kommunistischen Systems, sondern von denen des Kapitalismus. Wie bei Orwell werden Menschen mit Tieren verglichen, mit brutalen Hunden, dummen Schafen und rücksichtslosen Schweinen. Und so ein Schwein wollte Waters auf dem Cover sehen. Es durfte auf keinen Fall niedlich aussehen, sondern fies, mit scharfen Hauern, verzerrtem Maul und dunklen Ringen unter den Augen.

Dann flog ein Armeehubschrauber los

Warum das Schwein ausgerechnet über dem damals noch aktiven Kraftwerk fliegen sollte, bleibt künstlerisches Geheimnis. Um das Coverfoto zu machen, versammelte Waters mehrere Fotografen in Battersea, dazu die deutschen Hersteller des fiesen Schweins und einen Scharfschützen. Am ersten Tag war das Wetter schlecht. Am zweiten Tag schwänzte der Scharfschütze. Als der Wind die heliumpralle Sau vom Schornstein losriss, war niemand da, um sie abzuschießen. Algie, wie sie genannt wurde, stieg so hoch in den Himmel über der Hauptstadt, dass der Flughafen Heathrow geschlossen werden musste. Ein Armeehubschrauber flog los, um die Verfolgung aufzunehmen, doch der Ausflug endete erst in der folgenden Nacht, als Algie lautlos auf ein Feld in Kent sank und mehrere Kühe zu Tode erschreckte.

Auch die Legende des Fotoshootings sorgte dafür, dass „Animals“ in die Annalen der Musikgeschichte einging. Das Album ist weniger für seine Songs bekannt als für das Cover; das subversive Bild der Battersea wurde unsterblich.

Von da an ging es steil bergab. 1983 wurde das Kraftwerk stillgelegt. Dreißig Jahre langer Verfall und unrealisierbare Ideen privater Investoren folgten. Es ging durch englische, taiwanische und irische Hände. Es sollte mal Freizeitpark, mal Fußballstadion, mal Zirkus werden, verlor sein Dach und verwahrloste als postindustrieller Schandfleck im Stadtzentrum.

Penthouse-Wohnungen für 18 Millionen Pfund

2013 schließlich übernahmen Malaysier. Und das, was die asiatischen Besitzer mit dem Gelände gemacht haben, birgt reichen Stoff für neue orwellsche Parabeln. Scheinbar grenzenlose Ressourcen – etwa neun Milliarden Pfund – haben ein neues Viertel voll modernem Protz und Prunk geschaffen. Norman Foster hat Luxuswohnungen gebaut, Frank Gehry ebenfalls. Apple hat seine Londoner Zentrale in den Obergeschossen des Kraftwerks eingerichtet. Darüber stehen Penthouse-Wohnungen für 18 Millionen Pfund zum Verkauf.

Die Eröffnung fiel mitten in die Krise aus Inflation, Krieg, Streiks, Brexit und Postpandemie. Die Läden im Kraftwerk sind bislang weitgehend leer. Doch Battersea hat Beharrungskraft. Es wird auch diese Finte des Schicksals ungerührt hinnehmen und warten, bis Orwells konsumfreudige Schafe den Weg in den funkelnden neuen Stall finden. Irgendwann wird sich das Blatt schon wenden. Oder, um es mit Pink Floyd zu sagen: „Shine on you crazy diamond!“