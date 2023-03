Ein Überreichtum an Farben und Mustern: Das Musée du Quai Branly in Paris zeigt eine hinreißende Ausstellung über Kimonos.

Bella figura auf japanisch: ein Kimono für draußen, wahrscheinlich in Kyoto genäht. Bild: Victoria and Albert Museum

Diese Ausstellung ist bereits drei Jahre alt, und nach ihrem Debüt im Londoner Victoria-&-Albert-Museum ist sie über Stockholm in Paris angekommen, doch wer sie noch nicht gesehen hat, sollte sich beeilen, denn es ist eigentlich unglaublich, dass diese kunstvollen Stoffe, die bis ins siebzehnte Jahrhundert zurückgehen, so lange gezeigt werden dürfen und dann auch noch reisen sollen. Aus konservatorischen Erwägungen möchte man sich wünschen, dass es nun ein Ende damit habe, obwohl man in der Ausstellung selbst gar kein Ende finden kann.

Andreas Platthaus Verantwortlicher Redakteur für Literatur und literarisches Leben. Folgen Ich folge

„Kimono“ heißt sie in Paris ganz schlicht, nachdem sie in London und Stockholm noch mit dem Untertitel „Kyoto to Catwalk“ lief, um zu signalisieren, dass es einerseits um das klassische Kleidungsstück der japanischen Kultur geht (dafür stand der Name der alten Kaiserstadt) und andererseits um dessen Einfluss auf die Mode unserer Zeit weltweit (dafür der Laufsteg). Wobei letzterem Thema mit rund einem Drittel der Ausstellungsfläche und Objekte der kleinere Teil der Schau gewidmet ist, aber dafür erlaubt die konservatorische Situation dabei eine meist freie Aufstellung der Kleidungsstücke auf Schneiderpuppen, sodass das charakteristische Element des Kimonos erfahrbar wird: die Kaschierung der Körperform.