Kein Supermond, sondern ein alter grauer: Die Ausstellung „It Has a Golden Sun and an Elderly Grey Moon“ in Karlsruhe zeigt Ulla von Brandenburgs vom Theater inspirierte Filmkunst.

Leuchtend farbige und ausgefallen gemusterte Stoffe spielen Hauptrollen nicht nur in Ulla von Brandenburgs Filmen und Performances. Meist bilden sie auch die Kulisse, vor der die Bewegtbilder zu sehen sind. Vorhang-Wände, Deckenfahnen oder textile Raumteiler scheinen, wie einst Woody Allen in „The Purple Rose of Cairo“, die Leinwand verlassen zu haben und dreidimensionale Wirklichkeit geworden zu sein. Die ästhetische Opulenz dieser Inszenierungen, die die Ausstellungsarchitektur buchstäblich verschleiern, führt freilich in Versuchung, sich davon stärker absorbieren zu lassen, als es dem filmischen Geschehen angemessen ist.

Dass die Städtische Galerie Karlsruhe Ulla von Brandenburg jetzt in erster Linie als Film-Künstlerin vorstellt und eine Auswahl ihrer Arbeiten aus den vergangenen fünfzehn Jahren ohne den gewohnten installativen Kontext zeigt, ist daher nur konsequent. Den Übergang zu dieser quasi nackten Präsentationsform erleichtert eine raumbetonte Ausnahme im zentralen Lichthof. Dort kann das Publikum auf einer voluminösen weißen Stufenpyramide Platz nehmen und dem Film folgen, der auf die hintere Wand projiziert wird. Eine ähnliche Treppenarchitektur wie im Museumssaal dient darin als Aufführungsort für eine zweiundzwanzigminütige Performance mit sieben weiß gekleideten Tänzern, die sich in einer rhythmusbetonten Choreographie in alle Richtungen bewegen.

Dabei hantieren sie mit signalfarbenen Stoffbahnen, die aus der klinisch weißen Umgebung hervorstechen und Farbfeldmalerei im White Cube assoziieren lassen. Umso mehr, wenn die Kamera so nah an sie heranzoomt, dass sich die Leinwand in eine monochrome gelbe, blaue oder rote Fläche verwandelt. In dieser Verbindung aus theatralen und bildnerischen Mitteln erhält die „Stofflichkeit“ von Farbe glaubhafte Form. Bei den Betrachtern wächst unterdessen die Unsicherheit, ob sie sich noch im Zuschauerraum oder schon auf der Bühne befinden. Filmische Darstellung und reale Installation gehen abermals ineinander über.

Geheime Riten symbolisieren die alten Fragen nach Macht und Hierarchien

„It Has a Golden Sun and an Elderly Grey Moon“ lautet der rätselhafte Titel des Werks, mit dem auch die von der seit 2021 amtierenden Galerie-Leiterin Stefanie Patruno kuratierte Ausstellung überschrieben ist. Es bildet das räumliche und programmatische Zentrum des Rundgangs durch acht weitere Kabinette, in denen jeweils ein Film läuft, und führt vor Augen, wie sehr sich von Brandenburg, die unter anderem Szenographie studiert hat, in ihrer Arbeit vom Theater inspirieren lässt. Ferner verhandelt sie darin ein wiederkehrendes Thema: das Leben in der Gemeinschaft und die Rolle, die das Individuum darin spielt. Alternative Lebensweisen versprechen Antworten auf die daraus folgenden Fragen nach Macht, Hierarchien, Solidarität, Empathie oder Kommunikation.

Dies suggeriert zumindest eine viel erzählerischere Film-Trilogie. Darin geht es um den Ausbruch einer bunt gewandeten Gruppe aus einer streng geregelten und durch geheime Riten bestimmten Parallelwelt in die Natur, wo weder Alters- noch andere Grenzen gelten. Eine erlösende Balance aus Regeln und Freiheit verheißt am Ende der gemeinsame Tanz. Eine schöne Utopie.

Zu einem surrealen Liedtext montierte Fragmente aus Goethes Farbenlehre steigern die Theatralik dieser Vorgänge, die an die Künstlerkolonie des Monte Verità ebenso wie an Rudolf Steiners Eurythmie denken lassen, und geben von Brandenburgs Interesse an der Farbe zugleich weiteren Ausdruck. Indes erzählen die Filme, in denen sie ihre Mittel sparsamer einsetzt, überzeugendere Geschichten. Wenn zum Beispiel Röcke zu Theatervorhängen werden, von denen einer nach dem anderen aufgeht, ohne dass je offenbar wird, was und ob sich überhaupt etwas dahinter verbirgt.

Die Frage nach der Identität ihrer Trägerinnen stellen die Stoffe ebenso wie an anderer Stelle schier endlos viele Quilts. Die Patchwork-Decken geben ihren anonymen Schöpferinnen, die Kleidungsstücken damit zu einem zweiten Leben verholfen haben, einerseits individuelle Gestalt. In leinwandfüllendem Format wirkt die traditionelle Technik andererseits wie abstrakte Malerei, der das Aneinander der Stoffstücke nicht selten die Anmutung von Hard Edge verleiht. Geschlechtergerechtigkeit macht der dem Klischee nach weiblich konnotierte Stoff ebenfalls zum Thema.

Zwei tiefblaue Drucke bilden den Prolog

Dass die Städtische Galerie wegen technischer Sanierung für vier Monate geschlossen war, hat Stefanie Patruno nicht zuletzt dazu genutzt, die zuvor chronologisch geordnete Sammlung nach inhaltlichen Gesichtspunkten zu gliedern. Für den Auftakt zur Wiedereröffnung empfiehlt sich Ulla von Brandenburg gleich mehrfach. Zunächst als international renommierte und zugleich lokal verwurzelte Künstlerin, die 1974 in Karlsruhe geboren wurde, dort studiert hat und heute auch lehrt, aber bisher nicht in einer großen Einzelschau zu sehen war. Dass ihre Position darüber hinaus bestens zum Profil des Hauses passt, machen nicht allein zwei gewissermaßen als Prolog präsentierte Cyanotypien aus eigenem Besitz deutlich. Noch eindrucksvoller zeigen dies Begriffe wie „Natur“, „Rituale“, „Identität“ oder „Heimat“, die die Kapitel der neuen Dauerausstellung benennen, mit denen aber auch von Brandenburgs künstlerische Schwerpunkte exakt beschrieben wären.

Ulla von Brandenburg. It Has a Golden Sun and an Elderly Grey Moon. Städtische Galerie Karlsruhe; bis 22. Oktober 2023. Kein Katalog.