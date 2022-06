Berliner Freiluft-Fotoschau : Russlands Artillerie frisst sich voran

Die Ukrainer kämpfen mit letzter Kraft, sagt der Fotograf Stanislaw Ostrous, und die Deutschen liefern möglichst wenig Waffen: An der Fassade der TU Berlin sind seine Bilder zu sehen, sie dokumentieren die Kriegszerstörungen in Charkiw.

Zur Eröffnung seiner Schau „Charkiw Requiem“ in den Sockelfenstern der TU Berlin am Ernst-Reuter-Platz konnte der ukrainische Fotograf Stanislaw Ostrous, ein Mann im wehrfähigen Alter, nur dank einer Spezialgenehmigung anreisen. Der 49 Jahre alte Ostrous lehrt seit dem vergangenen Jahr an der Charkiwer Kulturakademie konzeptuelle Kunstfotografie, doch seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf sein Land macht er vor allem dokumentarische und Pressefotos. Die Fensterquadrate der gerasterten Fassade eröffnen durch einzelne Bildfragmente oder durch vergrößerte Ausschnitte über mehrere Fenster hinweg Einblicke in die schreckliche Welt des Krieges. Die teils farbigen Digitalbilder, überwiegend aber vom Schwarz-Weiß-Film abgezogenen Fotos sind von Mitte März bis Mitte April dieses Jahres entstanden, als zunächst noch starker Frost herrschte und das Artilleriefeuer am schlimmsten war, erklärt Ostrous der F.A.Z. im Gespräch.

Die Fensterbildfragmente zeigen zerschossene Autos und Gebäude, von einigen hängen wie surreale Stalaktiten gefrorene Wasserströme herab, die sich aus geborstenen Leitungen ergossen. Manche Schäden offenbaren sich auf den zweiten Blick: Da infolge der Druckwellen des Geschosse viele Häuser keine Fenster mehr haben, steht eine Schaufensterpuppe ungeschützt im offenen Geschäft. Plünderungen habe es praktisch nicht gegeben, berichtet Ostrous, selbst in Juwelierläden nicht, die Ordnungshüter hätten das strikt verfolgt. Nur ein paar Kioske seien von Kleinkriminellen aufgebrochen worden.

Charkiw, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, war in der frühen Sowjetunion Landeshauptstadt, das Zentrum eines eigenen Modernismus, und nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs wurde es neu aufgebaut. Jetzt wird die unweit der russischen Grenze gelegene Stadt, aus der viele Einwohner geflohen sind, von Russlands Artillerie abermals zerstört, was Ostrous dokumentiert.

Seit dem 10. März, als Bomben im Stadtzentrum einschlugen, durchstreifte er die verlassenen Straßen, fotografierte die frischen Wunden des Stadtkörpers, er­forschte Ruinen und fand bei Luftalarm Zuflucht in Souterrainbüros, die, wie er bezeugt, aus diesem Grund nicht abgeschlossen wurden. Ostrous, der weiterhin unterrichtet, will Charkiw nicht verlassen, obwohl dort fast täglich Menschen zu Tode kommen, sondern seine tragische Foto-Chronik fortführen. Seine ebenfalls fotografierende Lebenspartnerin Anna hat unterdessen ein Künstlerstipendium in Deutschland angenommen.

Ostrous, der aus dem Donbass stammt, war nach dem russischen Überfall auf die Ostukraine 2014 zuerst ins heute russisch besetzte Cherson gezogen, bevor er nach Charkiw kam. Seine einst prorussische Schwester, die 2014 ins russische Wolgograd gegangen sei, sei jetzt von Putin entsetzt, bezeugt er. Von seinen in Cherson gebliebenen Freunden wisse er praktisch nichts, die Messenger-Verbindungen funktionierten kaum noch.

Das kriegsversehrte Charkiw erwache immer wieder zum Leben, wenn der Beschuss nachlasse, sagt Ostrous. Der Fotograf bewundert die Mitarbeiter der kommunalen Dienste, die Trümmerberge in wenigen Tagen beseitigt und Leitungen repariert hätten. Autowracks würden in Straßensperren wiederverwendet, schildert Ostrous und beweist das mit einem Bild auf seinem Handy. Statt Glasfenstern hätten viele Häuser heute Holzverschläge. Am meisten bewundert der Fotograf die ukrainischen Militärs, die ihn oft kontrollierten, auch sein Telefon. Er begreife aber, dass sie mit letzter Kraft kämpften.

Umso mehr spüre er, dass der Westen, vor allem Deutschland, allenfalls bereit sei, den Zusammenbruch der ukrainischen Truppen abzuwenden, nicht jedoch, der Ukraine die schweren Waffen zu liefern, die nötig wären, Russlands sich langsam, aber unaufhaltsam voranfressende Artillerie zurückzuschlagen. Ostrous dürfte inzwischen wieder über Polen nach Charkiw gelangt sein. Seine Fotos sind, kuratiert vom Architekturmuseum der TU Berlin, noch bis zum 21. August zu sehen.