UCC in Berlin-Charlottenburg : Wie ein altes Bordell in Berlin für Ukrainer ein Zuhause wird

In Räumen, in denen früher Männer für Sex bezahlten, leben und arbeiten jetzt Künstlerinnen und Künstler aus der Ukraine. Ein Rundgang mit der Malerin Sofiia Holubeva durch das ehemalige Bordell.

„Unser Geheimgang“, sagt Sofiia Holubeva und zieht mich durch Korridore, Räume eines ehemaligen Bordells. An Wänden: Kunst, viel Kunst. Das ist jetzt ihr Zuhause. Seit Ende Mai wohnen hier in Berlin-Charlottenburg Menschen wie sie: Künstlerinnen und Künstler aus der Ukraine. Sie malen, drehen Filme, machen Mode, Musik, Skulpturen, tanzen, spielen Theater. Das Kunst-Kollektiv Ukranian Cultural Community (UCC) bietet mit diesem Ort einen Raum für ukrainische Kunst: zwei miteinander verbundene Wohnungen, 500 Quadratmeter etwa.

Als Borys, Executive Director der UCC, hierher kam und mithalf, diesen Ort bewohnbar zu machen, waren die Spuren des Bordells noch deutlich sichtbar, denn seit dessen Schließung im Jahr 2015 stand es leer. „Als ich hier ankam, lagen überall noch Kondome und Kokspäckchen herum“, erzählt Borys. Einige Überbleibsel beeindrucken dann aber doch: Zu sehen sind noch die prachtvollen Tapeten, die Goldverzierungen in dem Gemeinschaftsraum und eine Badewanne im Barockstil; auf einem Podest, umrahmt von zwei pompösen Säulen.

In ihrem Gesicht ist Wehmut

Die 25-jährige Sofiia ist eine von siebzehn Künstlerinnen, die hier wohnen. Sie kocht jetzt Tee an der ehemaligen Bar, die zur Küche der neuen Kunst-WG geworden ist. Wir schauen ihre Bilder an: drei Gemälde, die zusammen­gehören und jeweils sich bewegende Figuren abbilden. „Sie rennen“, sagt Sofiia. „Ich war von rennenden Gestalten vor vielen Jahren schon fasziniert, damals, als ich nach Kiew zog, um an der Kunstakademie zu studieren. Denn Kiew ist eine gehetzte Stadt. Es war aber auch eine große, eine persönliche Frage für mich selbst: Warum renne ich? Weil andere Leute rennen?“

Sofiia und ihr Mann – er ist momentan humanitärer Helfer in der Ukraine – mieteten zwei Tage vor dem Angriff Russlands im Westen eine Wohnung, in Uschhorod. Sie ahnten, was ihrem Land bevorstand. „Als ich vor einem Jahr im Sommer dort war, war es sehr ruhig. Damals dachte ich mir, Uschhorod könnte sogar ein wenig mehr Hektik vertragen“, sagt sie. Doch als Sofiia dorthin zog, kurz vor dem Angriff also, sah alles anders aus: „Es waren viele neue Menschen in der Stadt. Die Mieten waren dreimal so hoch. Es fühlte sich wie Kiew an.“ Sofiia ist seitdem zwei Mal zurück nach Uschhorod gereist, einmal Ende April und nochmals vor sechs Wochen, mit jedem Mal war die Stadt voller. „Bewegung hat für mich eine komplett neue Bedeutung gewonnen. Es ist unsere Nation, die jetzt rennt“, sagt sie, und plötzlich wird es sehr emotional. Sofiia holt vielleicht deshalb eine Schokolade und bietet sie mir an.

Jedes ihrer Bilder, das sie seit dem Krieg gemalt hat, steht auf eine eigene Art und Weise in Verbindung mit der Ukraine. „Wenn ich drei Tage nicht male, werde ich depressiv“, sagt sie nun lachend, doch ihre Augen lachen nicht: In ihrem Gesicht ist Wehmut.

Mehr zum Thema 1/

Sofiias Werke handeln von parallelen Realitäten, die sich vor ihr abspielen. Es geht darin um ihren Dank an die Ukrainischen Streitkräfte, die Liebe zu ihrer Heimat, zu ihrer Familie, um die Verbindung zu ihrem Mann und ihrer Zwillingsschwester angesichts der Di­stanz, die sie jetzt voneinander trennt. Dabei verarbeitet sie die verschiedenen Perspektiven, in denen sie sich in den letzten Monaten befand: als direkte Beobachterin des Krieges, auf der Flucht durch Europa und auch ihr neues Leben in Berlin als Betroffene aus der Ferne. Das alles erzählt sie jetzt.

Statt Pathos ist da Handwerk

Während eines ihrer Werke „Two realities (Zwei Realitäten)“ zugleich auf die Ignoranz und Unbekümmertheit mancher Menschen im Westen aufmerksam machen will, spricht ein ganz anderes, „Almost Home (Fast zu Hause)“, einen Dank an all die Länder, Organisationen, Menschen aus, die ihr auf dem Weg bis nach Berlin begegnet sind und die geholfen haben.

Es klingt pathetisch, doch sieht es nicht so aus: Statt Pathos ist da Handwerk: Zu Beginn des flächendeckenden Angriffs half Sofiia in Uschhorod Schutznetze für das Militär zu weben. Sie zeigt mir deshalb das Foto ihres Elternhauses in Odessa. Sofiias Vater hat es selbst gebaut. Dasselbe Haus erkennt man in ihrem Werk „Almost Home“ wieder. Sie hat es auf ihr eigenes Schutznetz gewebt. Den Stoff dafür hat sie durch Spenden erhalten – in den verschiedenen Ländern, die sie durchquert hat. Sofiias Vater ist immer noch in Odessa. „Seit ich vor sechs Wochen in der Ukraine war, habe ich eine App, die mir mitteilt, wenn in Odessa Sirenenalarm ist“, erzählt sie, „gestern hatte ich ein Interview in einer Galerie. Auf einmal läutete das grelle Sirenengeräusch auf, alle drehten sich zu mir um – und waren sehr verwirrt.“

Eindeutig ist im ehemaligen Bordell jetzt etwas anderes: Sofiias Kunst-WG ist heute Abend sehr belebt. Auf unserem Weg nach draußen sitzen Sofiias Mitbewohner, reden, haben Spaß. Ihr „kleines Zuhause“ nennt sie das. Einige hier kennt sie noch aus der Kunstakademie in Kiew. „Man ist wenig allein, und die Gemeinschaft hilft. Wir sind alle aus der Ukraine, haben unseren eigenen Humor“, sagt sie, „und manchmal, da will man schon allein sein. Aber das ist nicht möglich. Trotz alldem fühlt man sich, zugegeben, ab und zu einsam. Da hilft die Kunst.“ Vielleicht, denke ich dann, ist für Sofiia nicht dieser Ort, sondern tatsächlich Kunst fast ein Zuhause – almost home.