In Kunst übernachten : Eine Nacht im Erdhügel: 360 Euro

Im Kopf von Mies van der Rohe und in der Brust von Laure Prouvost: Versuch einer Übernachtung in einer bewohnbaren Skulptur.

Vor meinem Schlafzimmer saß ein Paar auf einer Bank und knutschte. „Guten Abend!“, rief ich laut, als ich vor die Tür trat, schließlich handelte es sich um mein Grundstück, auf dem sich die beiden vergnügten, direkt vor meinem bewohnbaren Erdhügel. Ein Beweis war nicht nötig, da ich direkt aus dem Erdhügel kam und einen Schlüssel bei mir trug. Sie wandten nur kurz die Köpfe und grüßten.

Elena Witzeck Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge





Mehreren Kunstinteressierten hatte ich bereits am frühen Abend meine Schlafstätte gezeigt, einige hatten abgewinkt, hätten sie alles schon gesehen, bei einer Führung vor wenigen Tagen. Mir gefiel der Gedanke nicht, dass mein Nachtlager schon Stadtgespräch war, bevor ich überhaupt eingezogen war, aber es handelte sich ja um Kunst im öffentlichen Raum, daran musste man sich gewöhnen. Einige Spaziergänger hatte ich an der winzigen Holztür vor dem Schacht abgefangen, der unter den bewachsenen Hügel führte, als handle es sich um mein Werk, nicht das der Turner-Preisträgerin Laure Prouvost, und die Besucher hatten beim Anblick der Höhle in gebückter Stellung „hochinteressant“ gemurmelt: die Ähnlichkeit mit einer weiblichen Brust, die gewölbten Lehmwände, unübersehbare Anspielung auf die Schöpfungsgeschichte. Klaustrophobisch, in der Tat, so ein Erdloch. Nach kurzem Schweigen waren sie sich sicher, dass man dort nicht schlafen wollte.

Muranoglas-Brustwarze

Der Metzlerpark am Frankfurter Museumsufer ist rund um die Uhr geöffnet. Tagsüber streifen dort Museumsbesucher und telefonierende Banker umher, abends lassen sich diejenigen, denen es am Mainufer zu turbulent wird, zwischen stattlichen Bäumen nieder, trinken aus mitgebrachten Weingläsern und erfreuen sich an Hasen, die von Busch zu Busch jagen. Prouvosts Werk „Boob Hills Burrows“ steht mitten im Park. Ein kleiner Hügel, der aus einem gläsernem Nippel Wasser spritzt, und der begehbare Teil, ebenfalls von einer lichtdurchlässigen Muranoglas-Brustwarze gekrönt. Außen herum ein Zaun aus Tauwerk, wohl eine Vorsichtsmaßnahme, um den zarten Rasen auf den Hügeln zu schützen, der sich bei Tageslicht als Rollrasen identifizieren lässt. Es sieht aus, als hätte man in der Parkanlage ein Miniatur-Auenland errichtet. An diesem Abend spielten auf der angrenzenden Wiese junge Leute Federball.

Die Wachmänner mit Warnwesten gingen bereits ihre Runden. Seit die bewohnbaren Kunstwerke da waren, blieben sie bis zum Morgen. In einer der Nächte nach der Eröffnung hatten Randalierer die Tür von Prouvosts Kunstwerk beschädigt, morgens um sechs, als die Nachtwächter gerade auf der gegenüberliegenden Seite des Parks waren. Auch an anderen Kunstwerken hatten sich schon Trunkene zu schaffen gemacht.

Cornelia Saalfrank, die Initiatorin des Projekts mit dem Namen tiny BE, das mehrere Frankfurter Museen als Kooperationspartner unterstützen, hatte sich daraufhin kurz gefragt, ob der Standort nicht doch etwas zu zugänglich für alle Welt war. „Der Metzlerpark ist schon ne Nummer.“ Aber so war nun einmal Frankfurt, an den beiden weiteren Standorten des bewohnbaren Skulpturenparks in Darmstadt und Wiesbaden ging es bislang ruhig zu, und so viel Grün bot das Stadtzentrum dann auch nicht. Jetzt seien Bewegungsmelder und zusätzliche Absperrungen im Gespräch. Nein, geschlafen hatte sie selbst noch nicht im Park.