Groß war die Furcht, dass das in die Jahre gekommene Atatürk Kültür Merkezi am zentralen Taksim-Platz in Istanbul ganz verschwinden würde. Sie war nicht unbegründet. Jahrelang war das „AKM“, wie die Türken das nach Atatürk benannte Kulturzentrum nennen, vernachlässigt worden. 2017 wurde der Spielbetrieb der Oper und des Schauspiels eingestellt. Zudem wurde der Taksim-Platz in einer Art umgestaltet, dass er seine Bedeutung als das Tag und Nacht pulsierende Herz Istanbuls zu verlieren drohte.

Proteste hatten zwar den Bau eines Einkaufszentrums an der Stelle des Gezi-Parks, der einen Teil des Taksim-Platzes einnimmt, abgewendet. Der weitläufige Platz selbst war aber zu betonierter Ödnis abgestorben, auf dem zu verweilen keine Freude mehr bereitete. Zumal die martialisch auftretende Bereitschaftspolizei einem den Eindruck vermittelt, an diesem Ort unerwünscht zu sein.

Einst hatte an dieser Stelle, wo sich heute der Taksim-Platz ausbreitet, ein armenischer Friedhof gelegen. In der Gegenwart verlegt sich nun auch das Leben unter den Platz, mit einer Metrostation und einer viel befahrenen Straße. Oben, am Eingang in die Istiklal Caddesi, begann der Bau einer großen Moschee. Inzwischen bildet sie mit dem Atatürk-Denkmal, an dem noch immer feierlich Kränze niedergelegt werden, und der griechisch-orthodoxen Kirche Aya Triada ein Dreieck.

Würde es überhaupt auffallen, verschwände gegenüber der Moschee auf der anderen Seite des Platzes das 1969 eröffnete AKM? Und was würde das über den Zustand der Republik sagen? Schließlich war das AKM eines der ikonographischen Bauten der modernen säkularen Republik und eines der wenigen großen modernen Gebäude, die ein türkischer Architekt entworfen hatte.

Allen Befürchtungen zum Trotz: Der Türkei und dem Istanbuler Architekten Murat Tabanlioglu ist ein großer Wurf gelungen. So wie der alte Bau das Weltbild der Republik im zwanzigsten Jahrhundert wiedergegeben hat, weist der Nachfolgebau ins 21. Jahrhundert. Im alten AKM trafen sich jene, die sich für die kulturelle Elite des Landes hielten. Der neue Komplex ist als Teil des öffentlichen Raums für alle offen.

„Die Fassade war ich meinem Vater schuldig“

Tabanlioglu erreicht das mit Ideen. Zum einen brach er den alten Kubus des AKM auf und verlängerte ihn in eine fast zweihundert Meter lange, überdachte Kulturstraße. Sie verläuft parallel zur Mete-Straße und ist vom Taksim-Platz aus nicht zu sehen. Ihr entlang findet Platz, was mit Kultur zu tun hat und was Kulturschaffende benötigen. Dazu wurden ungenutzte Lagerhallen abgerissen und ein früherer Parkplatz bebaut. Die neue Kulturachse ist in das Wegesystem um den Taksim-Platz integriert. Sie führt zum alten Campus der Technischen Universität und zur Atatürk-Bibliothek. So wird sie zu einer Durchgangspassage, in der man sich in einem Café verabreden kann.

Zum Zweiten stellt Tabanlioglu einen Übergang des öffentlichen Raums vom Taksim-Platz ins Innere des neuen Opernhauses her. Dazu trägt die von Ekrem Imam­oglu, dem Istanbuler Oberbürgermeister seit 2019, angestoßene Umgestaltung und Neubelebung des Taksim-Platzes bei. Eine Folge davon ist, dass man künftig vom Taksim-Platz kommend ohne Stufen zu gehen und ohne Niveauunterschiede das Foyer des Opernhauses betreten oder zur Linken die Kulturstraße hinabgehen kann.

Äußerlich ist der neue Kubus des Opernhauses weitgehend eine Kopie des alten AKM. Das hatte damals Hayati Tabanlioglu entworfen, der Vater von Murat Tabanlioglu. „Die Fassade war ich meinem Vater schuldig“, sagt der Sohn. So zerteilen auch beim neuen AKM zum Taksim-Platz hin vertikale Aluminiumblenden die große Glasfassade. An den Seiten schließen hohe, geschlossene Wände aus Naturstein das Gebäude ab. Eine Hommage an das alte Gebäude ist ebenfalls die Bronzeskulptur „Tanzende Figur“ von Cevdet Bilgin von 1968. Sie stand im alten Foyer, ist nun aber an der Piazza angebracht, die in die Kulturstraße führt.