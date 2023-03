Aktualisiert am

Der gotische Turm wird in seiner wiederhergestellten Gestalt dem historistischen Römer die Krone aufsetzen. Bild: dpa

Im Juni 1903 ist Wilhelm II. zu Besuch in Frankfurt. Anlass ist der Wettstreit der besten deutschen Männergesangsvereine um den Kaiserpreis, den der Hohenzollernherrscher ausgelobt hat. Drei lange Tage wird er den Darbietungen lauschen; vermutlich ist er ganz froh über die Abwechslung, die ihm die Besichtigung der neu errichteten Anbauten des Römers bietet. Im Stil der Neorenaissance und des Neobarock ist das Rathaus erheblich erweitert worden, um die vielen kommunalen Beamten unterzubringen, die die stark gewachsenen Aufgaben der Stadtverwaltung bewältigen sollen.

Matthias Alexander Stellvertretender Ressortleiter im Feuilleton. Folgen Ich folge

Wilhelm II. und seine Gemahlin werden mit gemischten Gefühlen in ihrer Kutsche vorgefahren sein: Historistische Prachtbauten sind ganz nach des Kaisers Geschmack; hier hat er es jedoch mit Gebäuden zu tun, die vom Selbstbewusstsein einer durch und durch bürgerlichen Stadt künden, in der zwar jahrhundertelang Kaiser gekrönt wurden, aber kein Herrscherschloss steht. Der Römer ist für Wilhelm II. zudem mit einer kleinen Demütigung verknüpft: Als einige Jahre zuvor die Fassade der drei mittelalterlichen Kernhäuser des Rathauses erneuert worden ist, hatte der Siegerentwurf eine Skulptur von Wilhelm I. vorgesehen. Doch Magistrat und Stadtverordnetenversammlung entschieden sich, auf den Reichsgründungskaiser und überhaupt auf Mitglieder des Hauses Hohenzollern zu verzichten und stattdessen neben drei anderen Kaisern Ludwig den Bayern zu würdigen. Wilhelm II. war über die Zurücksetzung seines Großvaters nicht amüsiert.

Auch jetzt ist eher wenig Kaiser-Begeisterung zu spüren. Oberbürgermeister Franz Adickes begrüßt den hohen Gast in der gebotenen Form, vermeidet aber jede Schmeichelei. Die Thronsessel für das kaiserliche Paar hat er ostentativ im Bürgersaal aufstellen lassen. Die Frankfurter schätzen ihren Oberbürgermeister für solche Gesten des Selbstbewusstseins. Und sie ehren den hochgewachsenen Mann, der die zuvor etwas verschlafene Stadt in seiner gut zwanzigjährigen Amtszeit zur modernen Großstadt macht, indem sie den neuen Rathausturm als „Langen Franz“ bezeichnen.

Immerhin 70 Meter ragt dieser Turm am westlichen Ende des Neubaukomplexes auf; ein weiteres Symbol des Selbstbewusstseins des Stadtbürgertums, das noch bis zum Beginn der Hochhausära nur von der Kuppel des Doms überragt wird. Es handelt sich um einen äußerlich ziemlich originalgetreuen Nachbau jenes Turms, der als Teil der Stadtbefestigung auf der Sachsenhäuser Seite der Alten Brücke gestanden hatte und 1765 abgerissen worden war. Mit seiner gotischen Gestalt – Rundbogenfries, Schießscharten, Eckerker, schiefergedecktes Walmdach mit Zwerchhäusern und einem Dachreiter – macht er den ziemlich wilden Stilmix der Rathausanbauten perfekt.

Nachdem der Römer samt seinem Turm im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt worden ist, wird der „Lange Franz“ nur notdürftig wiederhergestellt – anders als die Rathaustürme in anderen deutschen Großstädten. Um etwa zehn Meter gekürzt erhält er Anfang der Fünfzigerjahre ein Notdach, mehrere Anläufe für eine Rekonstruktion des ursprünglichen Zustandes scheitern. Jetzt aber hat der Brückenbauverein auf Initiative von Architekt Christoph Mäckler genügend Geld gesammelt, um den historischen Helm wiederherzustellen. Eine Million Euro sind zusammengekommen, 250.000 Euro davon in einer Art Crowdfunding, das übrige Geld stammt von Großspendern; die Stadt hat weitere 1,5 Millionen Euro zugesagt. Im Sommer soll der Bauantrag eingereicht werden, in drei Jahren könnte das neue Dach fertiggestellt sein.

Eine Debatte darüber, ob eine Rekon­struk­tion angebracht ist oder ob nicht ein Entwurf in zeitgenössischer Architektursprache vorzuziehen wäre, ist Frankfurt bisher erspart geblieben. Womöglich herrscht nach den Schlachten um die Bebauung des Dom-Römer-Areals immer noch eine gewisse Diskussionsmüdigkeit; womöglich wirkt aber auch das ernüchternde Ergebnis des Wettbewerbs für ein neues Dach am Rathaus-Nordbau nach, der bestätigt hat, wie heikel es ist, historistischen Sockeln moderne Aufbauten aufzupfropfen.