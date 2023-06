Es gibt Neubauten, die trotz erheblichen Bauvolumens nicht wie solche erscheinen – sie strahlen eine derart zwingende Notwendigkeit aus, dass es wirkt, als wären sie schon immer dagewesen. Ein solches Museumsgebäude mit 10.500 Quadratmetern Bruttoausstellungsfläche ist dem Genueser Architekten Renzo Piano mit dem „Istanbul Modern“ gelungen, das am Dienstagabend mit großem Aplomb eröffnet wurde. Im ehemaligen Zollhafen von Beyoğlu, dem Stadtteil auf der europäischen Seite von Istanbul gelegen und der anderthalb Jahrtausende alten Kirche Hagia Sophia am Goldenen Horn schräg gegenüberstehend, schwebt es in stiller Eleganz und Einfachheit – was nicht zuletzt an der auf 45 Millionen Euro gedeckelten und bravourös eingehaltenen Bausumme liegt, womit Piano aus der Not eine Tugend gemacht hat – wie riesige, dennoch schwerelose, silbrig schimmernde Containerboxen auf Ständern. Es präsentiert sich als ein bei „nur“ vier Stockwerken in die Länge gezogener Riegel mit drei großen Rechteckformen darin, wie er weiland mit der roten Infobox auch am Potsdamer Platz in Berlin stand.

Die Elemente spielen auf der Fassade

Stefan Trinks Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Durch die aufgeständerte Bauweise erhöhen sich die Transparenz und die Durchlässigkeit zusätzlich: Das Gebäude kann nicht nur ebenerdig bis zum Bosporus „durchschaut“ und durchwandert werden, es ist auch offen für ein Publikum, das nicht notwendigerweise ins Museum will, sondern nur an der Mole hinter dem Bau entlang flanieren mag. In perfekter Mimikry spiegelt sich dieses türkische Centre Pompidou mit unverkleidet offenen Außentreppen in sein Umfeld ein. Die Vorläufer des Museums waren seit 2004 ein Lagerhaus; das Azur-Wasser und der helle Steinboden um den berühmten marmornen Uhrenturm des 19. Jahrhunderts und der Moschee des 15. Jahrhunderts vor dem Bau spiegeln sich in den in Ingolstadt spezialangefertigten Aluminiumpaneelen der Fassade, die fast unmerklich konkav eingewölbt sind, um eine leichte Wellung der Oberfläche zu erzeugen und die harte mediterrane Sonne zu brechen.