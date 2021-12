Ausstellung in Versailles : Des Königs wilde Untertanen

Nicht einmal Versailles war sich selbst genug. Der Hof des französischen Königs, eine Schöpfung von Menschenhand, war nicht organisch gewachsen, sondern konstruiert und erschaffen nach Plänen, die immer wieder erweitert und perfektioniert wurden, artifiziell bis in den letzten Winkel, ein Gesamtkunstwerk von höchstem Rang. Jede Hecke, jeder Baum, jede Blume musste sich dem menschlichen Willen unterwerfen, nicht einmal das Wasser war frei, so zu fließen, wie es seinem Wesen entsprach. Nichts in Versailles war natürlich, denn Versailles sollte der Natur huldigen, allerdings einer von Menschenhand verfeinerten Natur. Ludwig XIV. und seine genialen Künstler wollten zeigen, wie die Natur beschaffen sein könnte, wenn der Mensch sie ersonnen hätte: perfekter, harmonischer, nicht wildwüchsig und unberechenbar, sondern klugen, gründlich durchdachten Regeln gehorchend.

Ohne Tiere war Versailles nicht Versailles

Aber Versailles wäre eben nicht perfekt, nicht vollständig gewesen ohne all jene Lebewesen, die sich für die Macht des Königs und den Glanz seines Hofes nicht im Geringsten interessierten. Man muss es so deutlich sagen: Ohne Tiere wäre Versailles nicht Versailles gewesen. Tiere waren hier allgegenwärtig – als mythologische Wesen, Verkörperungen menschlicher Eigenschaften, als Symbolfiguren politischer Macht, aber eben auch als lebendige Geschöpfe, die den Palast und den Park buchstäblich zu Tausenden bevölkerten.

Allein in den königlichen Ställen waren mehr als zweitausend Pferde untergebracht, und die Anzahl der königlichen Jagdhunde belief sich auf etwa dreihundert. Ludwig XIV. ließ die Billardtische aus einem der Vorräume zu seinen privaten Gemächern entfernen, um ein eigenes Zimmer für seine Lieblingshunde zu schaffen, für die sein Leibpatissier täglich frische Biskuits herzustellen hatte. Der König pflegte die Jagdhunde mit eigener Hand zu füttern, um sich so ihrer Ergebenheit und ihres Gehorsams zu versichern. Zum Dank ließ er etliche von ihnen porträtieren: überlebensgroß in Öl, als wären sie Angehörige des Hochadels, ihre Namen in imposanten goldenen Lettern auf der Leinwand verewigt: Blanche, Hermine, Merluzine, Muscade, Nonette, Zerbine.

Pferde, Jagd- und Schoßhunde, exotische Vögel aus fernen Ländern, vielleicht noch Affen und einige Raubkatzen – all das gehörte selbstverständlich zum Leben bei Hofe und ist mehr oder weniger erwartbar. Aber wie vielfältig und komplex die Beziehungen zwischen Mensch und Tier waren, welch unterschiedliche Rollen Tiere bei Hof spielten und welche Reflexionen über das Verhältnis zu ihnen ausgerechnet in Versailles angestellt wurden, das ist eine veritable Überraschung, mit der zurzeit eine große Ausstellung im Château aufwartet. „Les Animaux du Roi – Die Tiere des Königs“ ist die erste eingehende Auseinandersetzung mit diesem Thema, und entsprechend aufwendig fällt sie aus: Mehr als dreihundert Exponate aus gut fünfzig Sammlungen werden gezeigt, darunter Stücke aus den Uffizien und dem Louvre, der kurzerhand seinen Chefkurator Nicolas Milovanovic ausgeliehen hat. Zusammen mit Alexandre Maral, dem „Conservateur général“ von Versailles, hat er eine Ausstellung konzipiert, die einem die Augen übergehen lässt und viel zu denken gibt.