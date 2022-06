Temporärer Bau in London : Der amerikanische Raum

Zur Skulptur wird hier der Regen: Der Künstler Theaster Gates inszeniert in seinem Serpentine-Pavillon, der an Shakespeares Theaterbau erinnert, die Natur als Kunstwerk.

In der Regel bricht in London kein Jubel aus, wenn sich mitten im Sommer der Himmel über den Kensington Gardens zuzieht und schwarze Wolken über dem Park erscheinen; man nimmt den landestypischen Regen mit professioneller Gelassenheit hin. In diesem Jahr könnte sich das ändern, denn das Bauwerk, das der amerikanische Künstler und Architekt Theaster Gates auf dem Gelände der Serpentine Gallery in den Park gestellt hat, macht die hier häufiger auftretenden Wolkenbrüche zu einem ästhetischen und sozialen Ereignis: Im Dach der runden, schwarzen Holzkapelle, die an eine riesige Trommel erinnert, befindet sich eine ebenfalls kreisrunde Öffnung, vergleichbar der des Pantheons in Rom. Wenn es regnet, bildet sich in der Mitte des Raums eine ephemere Skulptur, eine Säule aus fallendem Wasser; die Natur führt ein Kunstwerk auf, die Besucher drängen sich in den Wandnischen auf den dort eingelassenen Bänken und schauen ins Zentrum des Hauses, das selbst wieder ein Außenraum ist.

Wie im Haus von Michelangelo Antonioni auf Sardinien, das ebenfalls in der Mitte einen nach oben offenen Hof besitzt, wirkt die Öffnung wie ein Wahrnehmungsverstärker der Natur: Das Glitzern und Rauschen des Wassers, der Geruch der nassen Erde wirken auf dieser Bühne noch intensiver als draußen.

Seit mehr als zwanzig Jahren lädt die Serpentine Gallery jedes Jahr einen Architekten ein, der zuvor noch nie in England gebaut hat, für die Sommermonate einen temporären Pavillon zu schaffen, der vor allem ein Begegnungsort sein soll, an dem die Londoner sich treffen und miteinander Zeit verbringen sollen. Wie die klassischen Follies in den britischen Parks ist der Serpen­tine Pavillon, seit es ihn gibt, auch immer einer der wenigen wettergeschützten Orte der Stadt gewesen, an denen man tagelang herumsitzen, Freunde treffen und mit seinen Kindern spielen kann, ohne für den Aufenthalt zahlen zu müssen. Gerade für eine restlos durchkommerzialisierte Stadt wie London ist der Pavillon deshalb auch immer eine Art Gegenöffentlichkeit gewesen, in der sich zeigte, wie man zusammenleben könnte, wenn Räume nicht vor allem durch Gewinnerwartung überformt werden.

Dieses Jahr wurde der 1973 geborene Theaster Gates eingeladen, der in Chicago lebt. Bekannt wurde der studierte Stadtplaner als Sänger der Black Monks of Mississippi und als Aktivist, der mit Musikern, Künstlern und Sozialarbeiten abrissreife Häuser in als problematisch geltenden Vierteln neu besiedelte und aus ihnen neuartige Treffpunkte für die Anwohner machte: Mal entstanden kollektive Wohnzimmer, mal kleine Theater und Bühnen. Auf der Documenta 13 baute Gates die Überreste eines abgerissenen amerikanischen Hauses in das seit den Siebzigerjahren leer stehende Kasseler Hugenottenhaus ein und zeigte lange vor der sogenannten Bauwende, wie die Überreste von Abrisshäusern wiederverwendet und Teil einer ökologischen, aber auch sozial wertvollen Kreislaufwirtschaft werden können.

Im Stil lokaler Handwerkstraditionen

Die Black Chapel, bei deren Errichtung ihn der Architekt David Adjaye beriet, ist ein Neubau. Typologisch erinnert er an die hölzernen Kapellen und Theaterbauten aus der Zeit Shake­speares, nicht zuletzt an dessen „Wooden O“ genanntes Globe Theatre, das 1599 am Südufer der Themse errichtet wurde. Man kann diesen Rekurs durchaus als Versuch lesen, in London, wo in den vergangenen Jahren immer aufwendigere und manieriertere Beton-und-Glas-Türme in der Form von Schnäbeln, Gurken und Rasierapparaten in den Himmel wuchsen, ressourcenschonend und im Stil lokaler Handwerkstraditionen zu bauen.

Gates’ kreisrundes Haus öffnet sich durch zwei hohe, einander gegenüberliegende Portale zum Park; eine im Goldenen Schnitt platzierte Trennwand teilt den größeren, bühnenhaften Teil von einem intimeren Backstagebereich ab, in dem sich die Bar befindet. Es gab Pavillons, die wie Labyrinthe, Spielplätze oder Raumschiffe wirkten; diesmal erinnert auch die Atmosphäre im Inneren eher an Sakralbauten und Theatergebäude.

Im Inneren des Baus hat Gates sieben monochrome silberne Tafelbilder aufgehängt. Tritt man näher an sie heran, erkennt man, dass es sich um silbern lackierte Teerpappe handelt, wie sie Dachdecker verwenden. Die Bilder, so Gates, seien eine Hommage an seinen kürzlich verstorbenen Vater, der Dachdecker war. Mit den sieben silbernen Bildern wird dem einfachen, kunstlosen Material der Dachpappe – und mit ihr dem Leben der afroamerikanischen Arbeiter, zu denen Gates’ Vater gehörte und die in prekären Verhältnissen für Schutz und Heimat sorgen – eine eigene Würde verliehen.

Die Black Chapel ist so auch ein kunsthistorisches Echo der quasisakralen Inszenierung abstrakter moderner Kunst etwa in der Rothko Chapel. Sie ist aber auch ein politischer Kommentar in einem Moment, in dem vor allem die amerikanischen Museen ihre eigene „weiße“ Sammlungsgeschichte kritisch revidieren und endlich auch den lange marginalisierten afroamerikanischen Künstlern Raum und Sichtbarkeit geben und europäische Museen noch auf eine vergleichbare Revision warten.

Vor allem aber ist die Black Chapel eine Bühne, die formal an die frühen Theaterbauten des Elisabethanischen Zeitalters anknüpft – und damit an einen historischen Moment, an dem die Kunst von einer Unterhaltung für die privilegierten Stände zu einem Vergnügen für alle wurde. Manchmal wird es hier Lesungen geben, oft Musik und Konzerte. Und manchmal wird die Kapelle nur ein großer Regenschirm sein, der die Schutzsuchenden für einen Moment zusammenbringt und damit überrascht, dass sie selbst den Regen in ein rauschendes Kunstwerk verwandeln kann.

Theaster Gates: Serpentine Pavillon. In den Kensington Gardens, London; vom 10. Juni bis zum 16. Oktober.