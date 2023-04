Szene aus einem Video der Künstlergruppe The Critics Company. Bild: The Critics Company

Eigentlich ist das hier eine unwahrscheinliche Geschichte. Fünf Jungs – Godwin Gaza Josiah, Victor Josiah, Raymond Yusuff, Richard Yusuff und Ronald Yusuff – aus Kaduna, einer der größeren Städte im Landesinneren Nigerias, beginnen im Jahr 2015, Filme mit ihren Smartphones zu machen. Doch was sie da aufnehmen, ist weit entfernt von dem, was man von Jugendlichen erwarten würde.

Sie erzählen ausgeklügelte Geschichten über Doppelgänger, Alien-Verfolgungen und über das, was Halbgötter so auf der Erde erleben könnten. Obwohl sie für die ersten Kurzfilme, von denen keiner länger als fünf Minuten dauert, ausschließlich ihre Smartphones benutzen, sind sie wahnsinnig professionell. Sie lernen durch You­tube-Tutorials, Spezialeffekte zu produzieren, kaufen grünen Stoff auf dem Markt, um einen Green Screen aufzubauen.

Als sie einmal merken, dass sie alle gewachsen sind und der Green Screen zu klein geworden ist, finden sie den gleichen Stoff nicht noch mal und müssen mit zwei zusammengenähten Tüchern in verschiedenen Grüntönen arbeiten. Sieht man genau hin, ist in den frühen Videos die Naht zu erkennen.

Sie geben sich den Namen „The Critics Company“ als Antwort auf die romantischen Geschichten, die Nollywood, die nigerianische Filmindustrie, anbietet. 2020 wird der Hollywood-Produzent Franklin Leonard auf sie aufmerksam und lässt ihnen professionelles Equipment zukommen. Wie es sich für Filmemacher gehört, bedanken sie sich mit einem Video. Darin versuchen sie, die große Kiste in den zweiten Stock zu tragen, und stehen etwas ratlos herum. Dann kommt ein kleines Mädchen und lässt die Kiste per Superkraft nach oben fliegen – einer ihrer liebsten Spezialeffekte. Die jungen Männer sind sprachlos oder brechen in Tränen aus.

Die Filme laden sie auf ihrem Youtube-Kanal hoch, wo ihnen mehr als 100.000 Menschen folgen. Dort kann man von den ungelenken Anfängen bis zum letzten Werk, dem 18-minütigen „Ogun Ola: War is Coming“, den sie gemeinsam mit Morgan Freemans Produktionsfirma Revelations Entertainment realisiert haben, alle ihre Filme sehen. Aber auch Videos, in denen sie erklären, wie Spezialeffekte funktionieren oder wie man eine kohärente Story­line baut. Mittlerweile haben sie, obwohl sie selbst erst zwischen 18 und 20 Jahren alt sind, Praktikanten, denen sie beibringen, wie man Filme macht.

Eine unwahrscheinliche Geschichte

Zu dieser unwahrscheinlichen Geschichte gehört auch, dass sie 2021 ihren zwölfminütigen Film „Thimotee“ auf der Athen-Biennale gezeigt haben. Zwischen allerlei seltsam anmutenden Postinternet-Kunstwerken fiel er auf. Nicht nur weil er keine Angst vor einem klaren Narrativ hatte, was einem in der zeitgenössischen Kunst ja oft verweigert wird. Sondern weil das, was The Critics da machte, von einem neuen Selbstbewusstsein erzählte, das man gar nicht nur auf Nigeria oder den afrikanischen Kontinent beziehen muss.

Es ist das Selbstbewusstsein einer Generation, die mit Tiktok, Instagram und Youtube aufgewachsen ist und die ihre eigenen Geschichten erzählt, mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen. In Athen sah auch die Direktorin des Frankfurter Museums für Moderne Kunst (MMK), Susanne Pfeffer, den Film und lud die Gruppe nach Frankfurt ein.

Und so sind „The Critics“ in diesen Tagen in Hessen. Fünf Jungs aus Nigeria, die Science-Fiction-Filme mit ihren Smartphones drehen, zeigen eine Ausstellung in einem der angesehensten Kunstmuseen Deutschlands.

Im Booklet zur Ausstellung hat die befreundete Schriftstellerin Deborah Johnson geschrieben: „Wenn du dir klarmachst, wie eingeschränkt die Lebensumstände waren, in denen die Jungs aufgewachsen sind, und wie unwahrscheinlich es eigentlich ist, dass es diese Gruppe überhaupt gibt, dass sie Filme macht, die dich hier im Zollamt erreichen . . . erst wenn du dir all das vor Augen führst, wirst du die Arbeit, die hier heute geleistet wird, so richtig schätzen können.“

Sie scheinen selbst etwas überrascht davon, dass ihre Arbeit im Kontext „Kunst“ gezeigt und angeschaut wird und ihnen jetzt Kulturjournalisten gegenübersitzen, die sie fragen, wie das ist, wenn man plötzlich in einem Museum ausstellt. In dem Film „One Can Only Hope and Wonder“, den sie eigens für das MMK produziert haben, sieht man Odili, dargestellt von einem jungen Mann.