Surrealist mit der Kamera: Ralph Gibson entführt den Betrachter in die Welt der Geister. Eine Ausstellung in den Deichtorhallen Hamburg.

Eine der seltsamsten Konventionen des Kinos ist es, Traumszenen in Unschärfe zu tauchen. Denn so träumt man nicht; im Gegenteil. Die Bilder des Traums sind fast hyperreal, und vermutlich ziehen sie nicht zuletzt aus der Präzision ihre Schockwirkung. Die Surrealisten hatten das begriffen und ihre Motive mit bisweilen fotografischer Exaktheit gemalt. Die Fotografen in deren Fahrwasser konnten sich deshalb auf die technischen Möglichkeiten des Mediums verlassen, nur dass sie keine Phantasien abbildeten, sondern das Surreale in der Wirklichkeit bloßlegten.

Auch ihnen war es um das Überraschende, das Fremde zu tun, und auch sie suchten nach Bildmetaphern für die Abgründe des Unterbewussten, wobei sie sich oft eines ungewöhnlichen Kontexts oder einer irreführenden Bildunterschrift bedienten, um die Wirkung der Bilder in unerwartete Richtungen zu lenken. Irritation wurde ihnen das Mittel zur Befreiung des Geistes, Erschütterung zum politischen Programm. Das ist nun hundert Jahre her. Was aber damals revolutionär und erschütternd war, entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einem ästhetischen Stilmittel, dem unterwegs das Kämpferische, das Albtraumhafte verloren ging. Das Geheimnisvoll-Doppelbödige sorgte mit einem Mal für ein wohliges Gefühl.

Niemand hat es mit diesem Surrealismus des Behaglichen zu größerer Meisterschaft gebracht als der amerikanische Fotograf Ralph Gibson. Seine Bilder schockieren nicht, sie verführen. Es ist, als nehme Gibson den Betrachter an die Hand. Komm, lädt er ihn ein. Und dann genügen ihm ein Putzlappen, gegen eine Glasscheibe gedrückt, der blitzend weiße Kragen eines Priesters oder das Gefieder eines Schwans, um einen in eine Welt der Geister mitzunehmen.

Dazu isoliert er die Gegenstände oder zerlegt sie in Fragmente. Vieles verschwindet im tiefen Schwarz der Schatten, manches löst sich auf im gleißenden Sonnenlicht, Details gehen im groben Korn des Films verloren. Von Fassaden bleibt nichts übrig als Flächen und Linien, von Menschen nichts außer einem Auge, einem Mund, einer Kurve, denen Gibson in perfekten Kompositionen anrührende grafische Reize entlockt. „Quadrants“ hat er die Serie genannt, entstanden in den Jahren 1975 bis 1988. Sie bildet jetzt den Mittelpunkt in einer umfassenden Re­trospektive mit mehr als dreihundert Arbeiten, die ihm die Hamburger Deichtorhallen ausrichten.

Stilprägend für eine ganze Generation

Ralph Gibson kam 1939 in Los Angeles zur Welt, und dass sein Vater in Hollywood als Regie-Assistent unter anderem von Alfred Hitchcock gearbeitet hat, mag seinen Blick auf die Welt beeinflusst haben. Doch erst mit dem Umzug nach New York, 1966, lassen sich in seinen Aufnahmen allmählich Andeutungen einer eigenen, vom Wunsch der Verfremdung geprägten Bildsprache erkennen. Aufnahmen von der Hand eines Babys, die sich aus dem Korb eines Kinderwagens streckt, oder von einem Mann, der die Finger um einen Spazierstock gelegt hat, den man selbst aber nur als Schatten sieht, nehmen vorweg, was Gibson Anfang der Siebzigerjahre in den selbst publizierten, raffiniert gestalteten Fotobüchern seiner „Black Trilogy“ zu märchenhaften, magisch-realistischen Erzählungen addierte. Sie waren stilprägend für eine ganze Generation.

Es sind Bücher ohne Text. Kein Vorwort, kein Nachwort, keine Bildtitel. Roter Faden ist die Logik des Traums, in der Menschen auftauchen und verschwinden, Häuser brennen, Pistolen gegen Wände gerichtet und weiße Vierkanthölzer durch die Straße getragen werden. Einmal liegt eine Nackte unter einem Klavier. Dann ist die Inszenierung nicht zu übersehen, oft aber scheint das Wundersame dem Alltag entrissen zu sein. Wobei das Prinzip der Nahaufnahme hilft, das Gewöhnliche auf dramatische Weise ins Geheimnisvolle hinüber zu heben.

Umso schwerer fällt es, zu glauben, dass Gibson zu jener Zeit Assistent von Dorothea Lange und Robert Frank gewesen ist und einen Moment lang sogar für Magnum gearbeitet hat. Weiter jedenfalls, als er es tat, kann man sich mit Beobachtungen auf der Straße vom klassischen Fotojournalismus nicht entfernen. Womöglich war die Verfremdung seiner Umgebung oder das Hin­überheben in eine Anderswelt Gibsons Reaktion auf eine Epoche, die vom Vietnamkrieg und politischen Unruhen geprägt war. Vielleicht war der Ausdruck von Düsternis sein Kommentar zur Zeit.

Bald aber führte ihn der Hang zum Detail zu immer gefälligeren Aufnahmen, die Architektur auf Linien reduzieren und die in einer Serie von Farbaufnahmen bunt gestrichener Fassaden in einer gewissen Beliebigkeit enden. Die Retrospektive tut ihm keinen Gefallen damit, auch diese Serien über ganze Wände auszubreiten.

Die Welt zu verzaubern jedenfalls ist Ralph Gibson im späteren Werk kaum jemals wieder gelungen, und in seinen zum Muster und Ornament neigenden jüngsten Farbaufnahmen von Sand und Asphalt, Maschendrahtzäunen und Schnee, der auf Zweige gefallen ist, bleibt er unter dem Niveau derer, die nicht zuletzt in seinen Fußstapfen ihre Aufnahmen abstrakter Wirklichkeitsausschnitte millionenfach auf Instagram posten.