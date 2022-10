Subversivkunst der späten DDR : Hoffnung im Abriss

Unter dem Hofpflaster lag der Punk: Das Kulturlabor Trafo in Jena zeigt autonome Kunst in der späten DDR und erzählt die persönlichen Geschichten des Widerstands gegen das SED-Regime.

Die Fassaden sind bröcklig, der Drang nach künstlerischer Freiheit umso größer. Im November 1986 verwandelt sich ein verfallener Hinterhof in der Innenstadt der thüringischen Universitätsstadt Jena in eine Galerie. Doch die Kunstschau, die von dem Künstler Gerd Wandrer organisiert und die mit einem rauschenden Fest eröffnet wird, dürfte eigentlich gar nicht stattfinden, denn sie geht am offiziellen Kunstbetrieb der DDR vorbei und zeigt insbesondere Künstler, die im Untergrund arbeiten, wie Andrea Müller, Bettina Wuhrl und Joachim Hoffmann. Sie alle setzen sich in ihren Arbeiten kritisch mit der gesellschaftlichen Realität in der DDR auseinander und hinterfragen das SED-Regime.

In der Hinterhofschau können sie ihre Werke offen zeigen. Die erste Novemberausstellung mit hunderten Besuchern wird zum Erfolg und kurz darauf gibt Wandrer der Reihe den Titel „Hofvernissagen“. Das Format etabliert sich schnell. Bis zur Friedlichen Revolution 1989 finden insgesamt dreizehn Schauen im historischen Stadtzentrum statt, stets mit anderen Künstlern aus Jena und den großen Subversivkunstszenen der DDR – Dresden, Karl-Marx-Stadt und Berlin. Bei den Vernissagen ging es nicht nur um Malerei, auch andere Kunstformen wie Literatur, Theater oder Musik nutzen die Freiräume. Während die DDR in politischer Stagnation verharrte, entsteht in Jena ein autonomer, sozialer und kreativer Freiraum.

In dem neuen Kunstzentrum Trafo, untergebracht in einem ehemaligen Umspannwerk, widmet sich die Schau „Autonome Kunst und Kultur in der späten DDR: Die Jenaer Hofvernissagen 1986-1989“ dieser Epoche des realsozialistischen Kunstschaffens im Untergrund. Die Schauen ließen Jena zu einem wichtigen Ort der künstlerischen Opposition in der DDR werden und zeigen die Rolle, die Künstler wie Wandrer in dieser Szene hatten.

Wegen seines Ausreiseantrages wurde der 1952 in Rudolstadt geboren Künstler, der an der Burg Giebichenstein in Halle sein Studium der Bildhauerei absolvierte, von der Staatssicherheit drangsaliert. Doch die Kunst ließ er, der später in Berlin auch Meisterschüler von Gerhard Kettner war, sich nicht verbieten. Im baufälligen Hinterhaus der Johannisstraße 16, das von Theologie- und Germanistikstudenten bewohnt war, richtete er ein Ausweichatelier ein.

Kampf gegen den realexistierenden Kunstsozialismus

Im Herbst 1986 regte er an, den Hof von Schutt zu befreien, um dort in loser Folge die Ausstellungen zu organisieren. Zur Einweihung zeigte der Künstler eigene Werke, wie zum Beispiel das expressive Bildnis „Paar mit Hund“ von 1985, in dem er mit fiebrigem Pinselstrich zwei Menschen gemalt hat, die vor einer türkis und rot leuchtenden Wand stehen. Oder seine düstern anmutenden Zeichnungen, die stets Menschen in kollektiven Situationen zeigen wie im Fall der Federgrafik „Zuckertütenmann“ von 1985, die einen Erwachsenen mit dem Symbol der Schuleinführung zeigt, währenddessen sich hinter ihm ein monströses Wesen erhebt. Dazu passen auch die Plakate, die von den Künstlern selbst angefertigt wurden, so zum Beispiel zur Hofvernissage im Jahr 1985, für die Thomas Müller ein expressionistisches Design entwickelt hat, dass an den Film „Das Cabinet des Doktor Caligari“ erinnert. In den Wappenfarben von Jena – blau, gelb und weiß, sind die asymmetrischen und gekrümmten Häuser angemalt. Über der Stadt liegen die dunklen Wolken, die so bedrohlich scheinen, wie der realexistierende Kunstsozialismus für die Kunstschaffenden Jenas.