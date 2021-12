Zürichs Kunsthaus in der Krise : Die Sammlung des Waffenhändlers

Zur Eröffnung des erweiterten Zürcher Kunsthauses im vergangenen Oktober hatte dessen Direktor Christoph Becker noch stolz erklärt, nun habe sein Museum die größte Impressionistensammlung der Welt außerhalb Frankreichs. Aber statt sich im Glanz dieser Größe sonnen zu können, steht das Kunsthaus vor einem Desaster ungeahnten Ausmaßes. Eine der bekanntesten Schweizer Künstlerinnen, Miriam Kahn, hat sogar angekündigt, ihre Werke abziehen zu wollen, weil sie als Jüdin nicht mehr im Kunsthaus vertreten sein möchte.

Grund der Kritik ist der Umgang des Museums mit der für die Erweiterung einverleibten Privatsammlung des Waffenhändlers Emil Bührle, dessen Reichtum unter anderem auf Geschäften mit den Nationalsozialisten beruhte. Bührle, der 1956 starb, hat dem Kunsthaus viel geschenkt, er galt lange als großer Mäzen. Als Sammler profitierte er davon, dass Juden ihre Kunstwerke zur Finanzierung ihrer Flucht verkaufen mussten. Die Herkunft von neunzig Werken seiner Sammlung, die bis vor kurzem in einem Privatmuseum gezeigt wurde, ist nicht geklärt.

Kein Wort von Kriegsverbrechen

Die Bührle-Stiftung kann aber beim besten Willen in keinem der Fälle „problematische Zusammenhänge“ erkennen. Viele Historiker sehen das anders. Das Kunstmuseum verließ sich dennoch auf die Einschätzung der Stiftung und feiert Bührle in einem Dokumentationsraum als „Industriellen, Kunstsammler, Mäzen“, dessen Un­ternehmensgeschichte Höhen und Tiefen des zwanzigsten Jahrhunderts reflektiere. Die Worte Zwangsarbeit, Kriegsverbrechen und Mitverantwortung sind mit der Lupe nicht zu finden. Darf ein öffentliches Haus die Selbstdarstellung privater Leihgeber so vollkommen übernehmen – und historische Wahrheiten wegmarginalisieren?

Vor kurzem setzte ein anderes Schweizer Museum Maß­stäbe im Umgang mit Raubkunst: Das Kunstmuseum Bern, das das Erbe von Cornelius Gurlitts Sammlung angetreten hat, gab zwei Werke von Otto Dix an die Erben des jüdischen Vorbesitzers zurück, obwohl die Ver­kaufsgeschichte nicht restlos re­konstruiert werden konnte. In Zürich ist man dagegen uneinsichtig; Lukas Gloor, Direktor der Bührle-Stiftung, klagt, die schöne Sammlung dürfe nicht „zu einer Gedenkstätte für NS-Verfolgung werden“, Becker herrschte auf einer Pressekonferenz Journalisten an, mit dem Begriff „Zwangsarbeit“ vorsichtig zu sein, ohne jedoch entkräften zu können, dass Bührle Zwangsarbeiter ein­setzte, und der Präsident der Bührle-Stiftung betonte, alle recht­lichen Ansprüche seien eh verjährt.

Ein Museum ist ein Ort, an dem eine Gesellschaft ihr Selbstbild und ihre Idee von Kultur verhandelt. Selten hat der Wunsch nach Expansion um jeden Preis ein Museum so beschädigt wie in Zürich. Zumal der Vergleich mit Bern zeigt, dass die Größe eines Museums nicht in der Menge seiner Objekte liegt.