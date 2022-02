Tell el-Amarna in Ägypten

Tell el-Amarna in Ägypten : Wo die Sonnenscheibe wirksam wird

In wenigen Jahren ließ Echnaton seine Stadt aus Licht errichten – womöglich die schönste, die es in Ägypten je gegeben hat. Im heutigen Tell el-Amarna ist mehr davon übrig, als zunächst ins Auge fällt.

Wo die Sonnenscheibe wirksam wird: Morgenfrieden über dem Kleinen Aton-Tempel in Tell el-Amarna. Bild: Andreas Mesli

Sieht man von den Felsen im Nordosten hinab auf Tell el-Amarna, scheint heute fast alles wie an jenem Tag vor 3370 Jahren: Zu Füßen der in weitem Schwung nach Osten zurückweichenden Kalksteinkante dehnt sich eine Ebene aus gelber Wüste, dahinter strotzt das Grün des Fruchtlandes am Nilufer, und ganz in der Ferne grüßen die Felsen der westlichen Wüste. Wie mag es damals gewesen sein? Wir stellen uns vor, wie sich am Rande des Grüns eine Staubwolke erhebt und sich nähert. Es ist eine Gruppe von Streitwagen, die nun unterhalb der Felsen haltmachen. Einer wird von zwei besonders schönen Pferden gezogen und ist bis zu den Radspeichen mit Silber und Gold überzogen. Sein Lenker ist ein Mann um die dreißig, bekleidet mit einem Schurz aus feinem Leinen und einem golddurchwirkten Kopftuch, hinter ihm auf dem Wagen steht eine junge Frau. Der Mann dreht sich zu den anderen Wagenlenkern um und ruft ihnen etwas zu, dann steigt das Paar vom Wagen, wandert ein Stück den Felshang empor und blickt ins Land.

Ulf von Rauchhaupt Redakteur im Ressort „Wissenschaft" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Der König von Ober- und Unterägypten Ach en Aton, Sohn der Sonne Nefer chepru Re wa en Re, kam an diesen Ort im fünften Jahr seiner Regierung, im vierten Monat der Aussaat am dreizehnten Tag. Nach unserem Kalender war es ein Januartag, vermutlich im Jahr 1348 vor Christus. Der König kam und entschied, hier auf dem Sand zwischen den Felsen und dem Nil seine neue Hauptstadt zu bauen. Achet Aton sollte sie heißen, „Horizont des Aton“, oder wörtlicher: „Wo die Sonnenscheibe wirksam wird“.