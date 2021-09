Serie „Spur der Steine“ : Unter dem Pilaster liegt der Sand

Auf die berühmte Frage nach dem Reisewunschziel mit einer Zeitmaschine hat kaum je ein Antwortender die Epoche der Völkerwanderung angegeben. Zu chaotisch erscheint die Umbruchphase Europas nach dem Fall Westroms im Jahr 476 nach Christus, zu groß die Gefahr an Leib und Leben, entstiege man um 400 der Zeitmaschine und fände sich mitten im Schlachtgetümmel von Alarichs westgotischen Rom-Plünderern wieder – und womöglich schnell einen Kopf kürzer.

Als Archäologe würde man dennoch gern im Jahr 600 aus der Zeitmaschine steigen, und zwar im Amphitheater des spanischen Tarragona. In der dicht bebauten römischen Provinzkapitale ist innerstädtisch kein Platz zum Landen, der naturräumlich begünstigte Hafen, den man mit dem Azurmeer dahinter vom Theater aus bewundern kann, sowie die Berge umher gaben die Ausdehnung vor. So landet die Zeitmaschine inmitten des ausgedehnten Runds des römischen Amphitheaters. Die Arena ist aber beileibe nicht leer, obwohl seit dem Bestseller „Über den Gottesstaat“ des Kirchenvaters Augustinus, eines Bischofs aus dem nordafrikanischen Hippo, die blutigen Spiele und Theateraufführungen verboten sind (während sein Amtskollege Isidor von Sevilla beim unter iberischen Christen immer noch sehr populären Stierkampf theologisch eine Ausnahme macht).

Aus dem Sand, denn nichts anderes heißt Arena, steigt nun aber um 600 wie noch heute eine westgotische dreischiffige Kirche auf, dem 259 nach Christus als Märtyrer verbrannten Heiligen Fructuosus von Tarragona gewidmet und wie alle zwölf noch heute in Spanien erhaltenen Westgotenkirchen präzise aus mächtigen Hausteinen fast ohne Mörtel gefügt. Würde man den Taschenmessertest machen, stieße dieses nicht weit zwischen die Fugen vor.

Die Vertrautheit, die uns umgibt

Weil Gesang aus diesem dem Theaterrund implantierten Gotteshaus dringt, treten wir neugierig ein: Eine goldene Krone mit Saphiren als tiefblauem Christusstein hängt über dem Altar und schimmert. Weihrauch wabert durch die Langhausarkaden mit ihren Hufeisenbögen, die San Fructuoso zwar so maurisch wie die spätere Alhambra aussehen lassen, aber eine westgotische Erfindung lange vor der arabischen Invasion Iberiens im Jahr 711 sind. Die Liturgie in der Märtyrerkirche klingt vertraut, der Gottesdienst läuft so routiniert ab wie in Rom, wo Papst Gregor vor gerade einmal zehn Jahren, 590, die wichtigste Ikone der Stadt, die „Salus Populi Romani“, in die Marienkirche stiftete, die das antike Pantheon nun ist.

Aber woher diese Vertrautheit – sind die Westgoten nicht Arianer und haben ihren eigenen Ritus? Nein, auch das hat sich angeglichen, seit Westgotenkönig Rekkared I. zwecks größerer konfessioneller Einheitlichkeit auf der Iberia 587 zum Katholizismus konvertierte. Einer der Gottesdienstbesucher empfiehlt als Geheimtipp noch den Besuch einer besonders schönen Kirche Tarragonas am Forum, die der westgotische Klerus kurz entschlossen wie im französischen Nîmes oder in Assisi in einem römischen Tempel installiert hat, ohne baulich irgendetwas zu verändern.