Spur der Steine : Das Cambridge der hellenistischen Welt

Als Ernst Jünger 1981 zusammen mit seinem Verleger Ernst Klett nach Lindos auf Rhodos kam und auf einem Esel den schmalen Pfad zur Akropolis hinaufritt, ging gerade die Sonne auf. Später berichtete er in seinem Reisetagebuch von dem „homerischen Blick“, mit dem er das majestätische Heiligtum auf dem Felsvorsprung hoch oben über den Fluten des Mittelmeeres betrachtete. Noch heute, vierzig Jahre und ein brutales Umsichgreifen des Massentourismus später, zieht die Akropolis in Lindos alle Blicke auf sich. Wenn man mit dem Auto die zentrale Landstraße vom Norden her kommt und an wenig erhebenden Hotelkomplexen und Einkaufsmärkten vorbeigefahren ist, tut sich hinter einer scharfen Rechtskurve plötzlich ein auratisches Säulenpanorama auf. Unwillkürlich tritt man auf die Bremse, um das Standbild ferner Dauer auf sich wirken zu lassen.

Wenig verwunderlich, dass es hier in der Vergangenheit eine Vielzahl von Auffahrunfällen gegeben hat und die Behörden sich daher gezwungen sahen, auf der gegenüberliegenden Seite der Straße eine kleine Parkbucht anzulegen – die während der Hochsaison freilich ständig von knipsenden Motivjägern belegt ist. Der „homerische Blick“ tut eben auch auf Instagram seine Wirkung.