Architekturausstellung : Als der Sowjetstern über New York leuchtete

Im Glauben an den Kommunismus fest: Eine Berliner Schau würdigt den stalinistischen Stararchitekten Boris Iofan, der im Alter in Ungnade fiel und Modernist wurde.

Triumphale Geste: Iofans Entwurf für den Pavillon der Sowjetunion auf der Weltausstellung 1939 in New York. Bild: Tschoban Foundation

Als Stalin 1927 Vorsitzender der KPdSU wurde, hatte das auch Folgen für die sowjetische Architektur. Nach dem Willen des faktischen Diktators sollten die Städte des sozialistischen Weltreiches umgestaltet werden, Monumentalität ausstrahlen und dem Aufschwung des Landes Ausdruck verleihen. Der Architekt Boris Michailowitsch Iofan war lange Stalins Vertrauter für diese Aufgabe. Seine Gebäude prägten die sowjetische Architekturgeschichte, er gab der Hauptstadt Moskau ein neues Gesicht. In der Tchoban Foundation in Berlin wird nun erstmals in Deutschland das grafische Werk von Iofan ausgestellt, der zu den besten Architekturzeichnern des zwanzigsten Jahrhunderts gehört.

Iofan, 1891 in Odessa geboren, arbeitete als Assistent für Bauzeichnung in Sankt Petersburg und reiste 1916 zur Weiterbildung nach Rom. Dort schrieb er sich in der Hochschule für bildende Künste ein, heiratete die adlige Olga Sasso-Ruffo und beteiligte sich als Mitglied der Kommunistischen Partei Italiens am antifaschistischen Kampf gegen Mussolini. Doch sein Baustil war eher konservativ. Iofan errichtete in Rom Einfamilienhäuser, in Kalabrien ein Lyzeum, in Perugia ein Krankenhaus, außerdem reichte er beim Wettbewerb für ein neues Botschaftsgebäude für die ­Sowjetunion in Rom einen neoklassizistischen Entwurf ein.

Erst in Moskau, der Dauerbaustelle des Sowjetreichs, wohin er 1924 mit seiner Frau zurückkehrte, fand Iofan zu seinem Personalstil. Der Architekt, der 1926 Parteimitglied wurde, arbeitete sogleich an unterschiedlichen Projekten. Ein Hauptwerk, das ihm Stalins Gunst verschaffte, war das 1931 fertiggestellte spätkonstruktivistische „Haus an der Uferstraße“ auf einer künstlichen Insel im Moskwa-Fluss gegenüber dem Kreml. Der wuchtige Bau enthält geräumige, ausgesprochen komfortable Wohnungen, die Angehörigen der bolschewistischen Elite zugeteilt wurden. Auch Iofan wohnte bis zu seinem Tod in einer von ihnen. Von da an wurde Iofan zum sowjetischen Stararchitekten, nach dessen Plänen in Moskau riesige Ausfall- und Ringstraßen durch historische Viertel geschlagen wurden. Außerdem entwarf er Verwaltungs- und Geschäftsgebäude, Me­trostationen, Universitäten und Theater.

Von der Mitte der Dreißigerjahre an wurde er auch international berühmt. 1937, auf der Weltausstellung in Paris, lieferten die beiden totalitären Systeme, die die Welt prägten, sich einen architektonischen Wettbewerb. Der NS-deutsche und der sowjetische Pavillon, der starre Neoklassizismus von Albert Speer und Iofans dynamischerer sozialistischer Klassizismus standen einander gegenüber. Iofan entwarf einen gestuften Steinsockel, den eine Monumentalplastik der Bildhauerin Vera Muchina krönt. Zwei in Edelstahl gegossene Heldenfiguren, ein Arbeiter mit Hammer und eine Bäuerin mit Sichel, recken mit triumphaler Geste ihre Werkzeuge empor und stellen dem finsteren Reichsadler ihre selbstbewusste Tatkraft entgegen. Auch zwei Jahre später, bei der Weltausstellung in New York, ist Iofan für den Expo-Pavillon verantwortlich, der noch steiler aufragt mit einem Proletarier auf dem Dach, der den roten Sowjetstern in den New Yorker Himmel stemmt. Iofan war auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Freilich, Iofans Lebenswerk, mit dem sein Name bis heute verbunden ist, der gigantische „Palast der Sowjets“, wurde wegen des Zweiten Weltkrieges, wegen Materialknappheit und weil die Ausmaße die technischen Möglichkeiten des Sowjetstaates überstiegen, nie verwirklicht. Das Projekt von 1937, an dessen kremlnahem Bauplatz die Christi-Erlöser-Kathedrale gesprengt worden war, sah ein 415 Meter hohes Gebäude aus gestuften zylindrischen Volumina vor, auf dem sich eine siebzig Meter hohe Lenin-Statue erheben sollte. Fertiggestellt wurde nur das Fundament, das man 1960 für das beheizte Freibad „Moskwa“ zweckentfremdete. Im Winter sah man dessen Wasserdampf auch von Iofans Wohnung aus, wo er mit zartem Bleistiftstrich und Pastellfarben noch bis zu seinem Tod 1976 das Turmmodell modifizierte und moderne Elemente einfügte.

Mehr zum Thema 1/

Schon während des Krieges kühlte Stalins Verhältnis zu Iofan ab. Der Architekt hatte an das Zentralkomitee der KP appelliert, den New Yorker Weltausstellungspavillon in Moskau aufstellen zu lassen. Das wurde abgelehnt. Der Bruch folgte 1947, als er nicht für den Wettbewerb für das Hauptgebäude der Lomonossow-Universität zugelassen wurde. Iofans Briefe an Stalin und andere Regierungsmitglieder blieben unbeantwortet. In der Kriegs- und Nachkriegszeit entwarf Iofan vor allem Wohngebäude. Für prestigeträchtige Hochhausprojekte wie die „Sieben Schwestern“, von denen die Universität eines ist, fragte man ihn nicht mehr an.

Nach Stalins Tod änderte Iofan seinen Baustil abermals und entwarf nun neokonstruktivistische Wohngebäude. Beispielsweise die 1969 vollendete Anlage in der Moskauer Schtscherbakowskaja-Straße aus Glas und Beton mit geometrischen Türmen, die mit einer Einkaufspassage verbunden sind. Drei Jahre später entstand Iofans letztes Bauwerk, die Russische Staatliche Universität für Sport, Jugend und Tourismus, auch dieses ein modernistisches Gebäude mit luftigen Räumen und weiten Korridoren. Worin Boris Iofan bis zuletzt nicht wankte, war, wie Briefe und Tagebuchaufzeichnungen bezeugen, sein Glaube an den Kommunismus und an die Möglichkeit, den Palast der Sowjets doch noch zu errichten.

Stalins Architekt: Aufstieg und Fall von Boris Iofan, bis 15.05. in der Tchoban Foundation – Museum für Architekturzeichnung, Berlin. Zur Ausstellung erscheint eine Biographie für 28 €.