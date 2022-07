Kunst im Krieg : Fünfzehntausend ukrainische Köpfe

In der gängigen westlichen Vorstellung befindet sich der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine im fünften Monat. Für die ukrainische Bevölkerung dagegen dauert er auf die eine oder andere Weise schon acht Jahre an, seit den Gefechten im Donbass und der Annexion der Krim 2014. Wie reagieren Künstler, Schriftsteller und Intellektuelle auf ein Leben unter der permanenten Bedrohung, die eigene Nation ausgelöscht zu sehen?

Der Autor, Übersetzer und Psychoanalytiker Jurko Prochasko zum Beispiel, eine der markanten ukrainischen Stimmen im Westen, erzählt uns in Lemberg, an etwas anderes als therapeutische Arbeit könne er kaum noch denken. Er und seine Kollegen sind stark überlastet, und obwohl sie etwas zutiefst Sinnvolles tun, verspüren sie Schuld und Scham, nicht mit der Waffe in der Hand zu kämpfen. „Ich nehme nur noch neue Patienten, die unmittelbar vom Krieg betroffen sind“, sagt Prochasko. „Ich arbeite sechzig Prozent mehr als zuvor. Aber das Schuldgefühl bleibt. Wir haben uns eben nicht als Freiwillige gemeldet wie so viele unserer Kollegen, sondern arbeiten hier, im relativ sicheren Lemberg.“