Aktualisiert am

Bademeisterin in Bronze

Skulptur von Eugen Hoffmann : Bademeisterin in Bronze

Mysteriöse Frau W.: Nach 30 Jahren kehrt eine Statue des von den Nationalsozialisten als entartet verfemten Bildhauers Eugen Hoffmann in ihre einstige Dresdner Schwimmhallen-Atmosphäre zurück.

Neusachlich: Die Skulptur „Die Ballspielerin“ von Eugen Hoffmann steht nach ihrer Enthüllung am 17. August 2023 im Dresdner Schwimmsportkomplex Freiberger Platz. Die knapp zwei Meter große Bronze stand bis 1994 in der Schwimmhalle Sachsenbad. Bild: dpa

„Da isse!“, sagt Gisbert Porstmann, Direktor der Dresdner Museen, als er am Donnerstag die Verhüllung von der Skulptur zieht – und erst mal viele fragende Blicke erntet. Vor dreißig Jahren war die eben enthüllte Frau zuletzt in der Öffentlichkeit zu sehen, doch zumindest älteren Dresdnern, die im Sachsenbad schwimmen gelernt haben, dürfte sie noch ein Begriff sein. Seit der Eröffnung des „Volksbades“ im Herbst 1929 hatte sie dort an der Stirnseite des Beckens gestanden und mit strenger, aber freundlicher Miene den Menschen bei ihren Schwimmübungen zugeschaut.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. Folgen Ich folge



Doch das war, wie so vieles im Leben, reiner Zufall. Denn eigentlich war für den Neubau der Badeanstalt die Skulptur eines nackten, ranken Jünglings mit güldenem Stirnband von Sascha Schneider (ja, dem Karl-May-Illustrator) vorgesehen. Weil diese jedoch ein anderer Käufer wegschnappte, kam der Bildhauer Eugen Hoffmann zum Zug, dessen überlebensgroße Plastik mit dem Titel „Ballspielerin“ bereits im Jahr zuvor als Gipsmodell bei der Kunstausstellung der Dresdner Kunstgenossenschaft das Interesse der städtischen Ankaufskommission geweckt hatte. Deren Mitglied, der Maler Robert Sterl, schwärmte „vom ganz ausgezeichneten künstlerischen Eindruck“ der Figur, „besonders auch im Hinblick auf ihre so geeignete Verwendung für die große Badeanstalt“.

Hoffmann schuf die sportliche, kräftige Frau ganz im Stil der neuen Sachlichkeit. Im – für damalige Verhältnisse – knappen Badeanzug trägt sie, einer Siegerin gleich, einen Wasserball in der rechten und einen Blumenstrauß in der linken Hand und steht da kerzengerade, den Blick in die Ferne gerichtet. „Schauen Sie auf die Klarheit der Formen, die Proportionen und die Linienführung!“, sagt Porstmann. „Frau W.“ hatte er die Statue vor der Wiederenthüllung geheimnisvoll getauft. Ob sie je einen Namen hatte oder eine erfolgreiche Wasserballerin Modell stand, ist nicht bekannt.

Unter den Nationalsozialisten galten sie als „entartet“

Der Bildhauer wiederum war Mitglied der expressionistischen Künstlergruppe „Sezession“, der KPD sowie Mitgründer der Assoziation revolutionärer bildender Künstler Deutschlands, die neben Berlin in Dresden ihren Schwerpunkt hatte. 1933 ließen ihn die Nationalsozialisten verhaften, verboten ihm zu arbeiten und deklarierten seine Skulpturen und Grafiken als „entartete Kunst“, die sie auch in den Dresdner Museen beschlagnahmten. Die „Ballspielerin“ überstand als eines der wenigen seiner Werke diese Zeit und auch die nachfolgenden Jahrzehnte am Beckenrand. Dort stand sie auch noch 1994, als das Bad wegen Baufälligkeit seine Tore für immer schloss.

Fortan feierte die abenteuerlustige Partyjugend in der Ruine und nutzte die Skulptur unter anderem als Kerzenständer, bevor sie die Stadt einlagerte. Dort wäre sie wohl in Vergessenheit geraten, wenn nicht 2018 das Stadtmuseum eine Sonderausstellung zur Dresdner Moderne initiiert hätte, in der die „Ballspielerin“, extra dafür frisch restauriert, einen Ehrenplatz erhielt. Ihren Stammplatz im Sachsenbad freilich wird sie nie wieder einnehmen können. Das Denkmal wurde nach langem, vergeblichem Streit um eine Sanierung und Wiedereröffnung verkauft. Bald sollen dort Büros und Restaurants einziehen.

Mehr zum Thema 1/

Da Hoffmann seine Figur jedoch weder mit Messer noch Gabel ausgestattet hat, kam die Stadt auf eine andere Idee: Nun steht die Figur wieder nah am Wasser, und zwar in Dresdens größtem Schwimmhallenkomplex, was auch schon wieder ein doppeldeutiger Begriff ist angesichts der Tatsache, wie lange die Stadt sich selbst auf dessen Neubau und Sanierung warten ließ.

So steht Hoffmanns Ballspielerin nun wieder in ihrer ursprünglichen Atmosphäre – zwar nicht mehr am Beckenrand, dafür jedoch im Foyer der Schwimm- und Turmspringhallen, gleich vis-à-vis der Bilderwand mit Dresdner Rekordhaltern im Wassersport wie Ingrid Krämer und Jan Hempel. „Frau W. ist wieder in einem Schwimmbiotop“, sagt Porstmann. „Was für ein schöner Moment!“