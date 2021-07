Mario Cucinella arbeitete kürzlich nicht mit Müll, sondern mit Matsch. Der italienische Architekt mit Büros in Bologna und New York hat gemeinsam mit der Firma WASP, die kleine wie große 3-D-Drucker produziert und vertreibt, bei Ravenna den Prototyp einer behaglichen Zwei-Raum-Urhütte fertiggestellt, aus der ein ganzes Ökodorf erwachsen könnte. 60 Quadratmeter groß ist sie, ausgestattet mit Miniküche plus -bad, und sieht aus wie zwei aneinandergewachsene Kugelkakteen, nur ohne Stacheln. Die Kuppelform war keine rein ästhetische Wahl, sondern Ergebnis einer Anpassung an Kräfteverläufe und Klima. Die Behausung besteht nahezu vollständig aus Lehm, 60 Kubikmeter Erde wurden verbaut, gegraben aus einem Loch unweit der Baustelle. Das Experiment illustriert, dass Häuser in Zukunft auch mit rundum ökologischen Materialien gedruckt werden könnten; sogar an druckbarem Holz wird bereits geforscht. Lehm ist ein archaischer, absolut zukunftsträchtiger Baustoff, komplett recycelbar und fast überall auf unserem Planeten in Hülle und Fülle vorhanden.

Ganz ohne die Kraft des Betons wird die Welt in naher Zukunft sicher nicht auskommen. Das Schweizer Projekt „Smart Slab“ zeigt eindrücklich, wie der Verbrauch des kostbaren, weil klimaschädlichen Materials drastisch reduziert werden kann. Benjamin Dillenburger, Professor für Digitale Bautechnologien an der ETH Zürich, und sein Team haben mithilfe des 3-D-Drucks eine 78 Quadratmeter große Decke hergestellt. Sie ist im Vergleich zu einer herkömmlichen Ausführung 70 Prozent leichter und verbraucht über 60 Prozent weniger Material. Durch eine Software wurde die Geometrie so optimiert, dass überall nur exakt so viel Beton liegt wie unbedingt erforderlich. Gedruckt wurde nicht die Decke selbst, sondern ihre Schalung, eine aufwendige Form, in die der Beton gegossen wurde. Das besondere 3-D-Druck-Verfahren, das hier zur Anwendung kam, ermöglicht sehr komplexe Strukturen und hat eine enorm hohe Auflösung, die bis auf die Größe eines Sandkorns reicht.