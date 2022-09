Skulpturen in Schwetzingen : Schwere Steine aus Simbabwe

Kolossal unterschätzt: In Schwetzingens Schlosspark gesellen sich fünfzig Giganten aus dem Volk der Shona zu den barocken Statuen – und bringen unser Denken in Bewegung.

Der Schlosspark Schwetzingen bei Mannheim ist eine Perle unter den barocken Gärten in Deutschland. Noch bis kurz vor Mitte Oktober ist er nun aber ein Garten der Welt. Fünfzig monumentale, teils bis zu drei Meter hohe Skulpturen aus Simbabwe, präziser des Volks der Shona, stehen unter dem raunenden Titel „Chapungu“ neben und gegenüber den angestammten, weiß gefassten Barockgruppen und Statuen. Und starten glücklicherweise keinen gut gemeinten „Dialog“, beziehen sich aufeinander oder formen Renaissance-Madonnen in afrikanische Mütter mit Kind um, sondern sind einfach fremd, biedern sich nicht an und zwingen einen, aus der Fremdheit zu lernen.

Stefan Trinks Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Schon die berühmten Schüler des Schwarzen Kontinents Picasso, Matisse und Modigliani haben in ihren Studien afrikanischer Masken und Plastiken nicht das Vertraute gesucht, vielmehr das vollständig andere, Unverständliche und so Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts die Moderne erfunden.

Die europäische Moderne stammt aus Afrika

Beginnt der Besucher die Reise zum immer noch unbekannten Kontinent am großen Schlosssee von Schwetzingen, stößt er auf den von den Kuratoren Roy Guthrie und seiner Frau Marcellina Mushore zum Start erklärten Ausgangspunkt: die Hochschätzung des Alters in der afrikanischen Kultur. Die drei weisen „Geschichtenerzähler“, riesengroße, in die Länge gezogene Häupter aus dunklem Stein, blicken mit wachen Augen in die Natur – und kommunizieren zugleich untereinander ohne Worte.

Obschon keine der gezeigten fünfzig glatt polierten Skulpturen künstlich aufgeraute Haut oder Körperoberflächen aufweist, so auch diese drei Weisen nicht, spürt man instinktiv ihr jeweils gemeintes Alter; bei den Dorfältesten bewerkstelligt das der Bildhauer Wonder Luke subtil, indem er beim Mittleren die Abbruchkante des Hinterkopfs, an der das stark eisenhaltige Gestein im Lauf der Jahre besonders stark oxidierte, unpoliert stehen lässt, sodass die rückwärtige Partie wie hennarotes Haar schimmert.

Die nach außen hin oft verborgenen Elemente im Stein wie korrodierendes Eisenoxid, das von europäischen Bildhauern fast nur in der abstrakten Skulptur einbezogen wird, etwa von Ulrich Rückriem mit seiner raffinierten Plattentektonik und seinen offen belassenen Keillöchern mit sichtbaren Oxidationsspuren, werden in der Skulptur Simbabwes als prozessual bildgestaltendes Mittel der Komposition bewusst eingesetzt.

Das Zweite ist das Steinmaterial selbst: Simbabwe als Land von Naturschönheiten wie den Viktoriafällen oder dem uralten steinernen Monument Masvingo ist wahrlich „steinreich“ – und jedes Gestein, sei es noch so unruhig-belebt an der Oberfläche, wird furchtlos in ein Kunstwerk verwandelt. Während in der europäischen Skulptur die Trias Marmor, Kalkstein, Sandstein dominiert, ist die Vielfalt der bearbeiteten Steine in der Shona-Kultur nahezu unübersehbar.

Ist Jaspis in Europa als Schmuckstein, einst gar „Halbedelstein“ genannt, fester Teil der edelsten Kunstkammern des Barocks, steht man in Schwetzingen plötzlich vor Fungai Mwarowas über zwei Meter großem stilisierten Bateleur-Adler aus purem Jaspis, der als Greifvogelart „Gaukler“ in der Kultur des Chapungu eine magische Rolle besitzt und im Licht der Abendsonne wie ein Phönix verglüht, während er sein Federkleid putzt. Auch Chenjerai Chiripanyanga setzt Steinfarbe und Textur als Bedeutungsträger ein. Seine übereinandergestapelten Köpfe im himmelstürmenden „Generations“ repräsentieren in je einem anderen Schmuckstein in Altrosa, Violett, Blau, aber auch Schwefelgelb, wie eine Generation auf den Schultern der anderen steht.

Den Gipfel der im Außenbereich fast surreal anmutenden Kostbarkeiten bildet aber das ebenfalls über zwei Meter hohe osterinselartige Haupt „Weiser Sekuru“ (2015) von Benjamin Katiyo aus tiefgrünem Verdit, einem nahezu ausschließlich in Simbabwe vorkommenden Mix aus Serpentin und Fuchsit mit faustgroßen Rubin-Korund-Einschlüssen darin – ein teilabstrakter, auf das Wesentliche konzentrierter Denker, den wohl auch Rodin geschätzt hätte.

Keine Scheu vor lebendigen Steinoberflächen

Solch wie bemalt wirkende unruhige Steinoberflächen mögen verspielt klingen, verfehlen aber ihre Wirkung fast nie. Die in Embryonalstellung ebenfalls am See neben den Weisen kauernde nackte „Verstoßene Frau“ von Arthur Fata, in Wirklichkeit eine an Aids Erkrankte, ist zwar aus prächtigem Dolomit, der aber hier nicht wie so oft schneeweiß ist, sondern gräulich mit dunklen Striemen, sodass die ohnehin Geplagte und am Boden Kauernde an ihrer Oberfläche zusätzlich wie gepeitscht wirkt. Durchgängig sind es ex­trem harte Gesteine, deren Bearbeitung dem Bildhauer alles abfordert, dafür aber auch Jahrzehnte – die ältesten gezeigten Werke stammen aus den Sechzigern – schadlos im Außenraum stehen.

Der so harte wie beliebte „Simbabwe Spring­stone“ trägt seinen Namen nicht nach der Jahreszeit im Englischen, vielmehr nach dem Geräusch, das er beim Auftreffen des Meißels erzeugt. Stark eisenhaltig, wie er ist, resoniert er Werkzeuge mit einem metallischen Klingen. Und hier begegnen sich dann doch Bildhauer wie Michelangelo mit jenen 34 aus dem Volk der Shona: Es ist die Demut vor dem Stein, das genaue Lauschen auf das, was jede Ader in ihm will, und eben auch das Non-finito-Stehenlassen einer scheinbar unpassenden Maserungsrichtung, in die der Werkblock geht - und bei Tapfuma und Jonathan Gutsa gar Rost als Grenze eines Torso.

Manchem mögen die acht Themen wie „Tradition und Legenden“ oder „Rolle der Frau“ mit mühseligem täglichen Wasserholen zu weit entfernt von eigenen Erfahrungswelten sein. Das aber wäre eine verpasste Chance.

Chapungu. Geschichten in Stein. Im Schlossgarten Schwetzingen; bis 10. Oktober. 2 Kataloge. Die Werke sind teils zum Ausbau des Chapungu-Skulpturenparks in Simbabwe zu erwerben.