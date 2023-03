Aktualisiert am

Die vollständige Sanierung des Berliner Pergamonmuseums dauert mindestens bis zum Jahr 2037. Sie kostet mehr als 1,2 Milliarden Euro. Das Museum schließt. Das gab die zuständige Bundesbehörde am Montag bekannt.

Der Anstieg der Sanierungskosten für das Pergamonmuseum in Berlin gleicht der Kurve eines Inflations-Barometers. Wurden zur Jahrtausendwende noch 240 Millionen Euro für das Vorhaben veranschlagt, so waren es sechs Jahre später 351 und nach weiteren vier Jahren 385 Millionen. Im Jahr 2016 wurden dann 261 Millionen Euro genannt – allerdings nur für den Bauabschnitt A, die erste von zwei Etappen des Projekts, zu der die Erneuerung des Nordflügels und des Hauptbaus mit dem Pergamonaltar gehören. Der Bauabschnitt B, der den Südflügel und den neuen Eingangsflügel von Oswald Mathias Ungers in Form einer eingeschossigen Galerie umfasst, wurde damals mit 124 Millionen Euro beziffert. Vier Jahre später lag die Summe bei 350 Millionen.

Am Montag gab das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung die neueste Kostenschätzung bekannt. Sie liegt bei gut 722 Millionen Euro. Die Kosten für den Bauabschnitt A sollen jetzt 489 Millionen be­tra­gen. Damit kostet die Gesamtsanierung des Pergamonmuseums, falls keine weiteren Kostensteigerungen eintreten, mehr als 1,2 Milliarden Euro. Aber die Kostensteigerungen werden unweigerlich kommen. Die Fieberkurve steigt weiter.

Doch das ist nicht die einzige schlechte Nachricht. Zwar werden Nordflügel und Hauptbau wie versprochen im Herbst 2025 fertig sein und knapp zwei Jahre später, nach der Neueinrichtung des Islamischen Museums mit der Mschatta-Fassade, wiedereröffnet werden. Aber der Südflügel mit dem Ischtar-Tor und dem Markttor von Milet schließt schon in diesem Oktober, so dass das gesamte Museum vier Jahre lang für Besucher unzugänglich sein wird.

Die Vollendung des Bauabschnitts B lässt dann bis mindestens 2037 auf sich warten. In dieser Zeit will das Vorderasiatische Mu­se­um mit einem Teil seiner Objekte in den Zweckbau gegenüber der Mu­se­ums­­in­sel ziehen, den die Pergamonsammlung samt Panorama dann wieder verlassen wird. Ein neues Panorama könnte etwa das Ba­by­lon der Zeit Nebukadnezars zeigen.

Es gibt gute Gründe für diese Kostenexplosion und die immer neuen Aufblähungen des Zeitplans (ursprünglich sollte das gesamte Gebäude bis 2022 fertig werden) – etwa die Kolklinsen, jene mit wässriger Schwemmerde gefüllten Vertiefungen un­ter der Museumsinsel, deren größte ausgerechnet den Südflügel des Pergamonmuseums untergräbt.

Aber je länger das Drama dieser teuersten aller deutschen Kulturbaustellen dauert, desto öfter fragt man sich, warum Politik und Mu­se­ums­ver­ant­wort­li­che nicht schaffen, was in anderen europäischen Hauptstädten regelmäßig gelingt: eine Sanierung bei laufendem Be­trieb. Ist es die Sorge um die Objekte? Oder doch nur die alte deutsche Furcht vor Improvisation? Vier Jahre lang bleibt das Kronjuwel der Museumsinsel demnächst geschlossen. Man darf gespannt sein, wie das den Besuchern gefällt.