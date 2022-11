Duane Hansons Figuren in Basel : Altmeisterliches in PVC

Zum fünfundzwanzigjährigen Jubiläum der Eröffnung der Sammlung Beyeler funktioniert das Prinzip des Amerikaners Duane Hanson noch immer. Strebt man dem Haupteingang der in Monet’schen Seerosenteichen schwebenden Architektur von Renzo Piano zu, sieht man im Innern des Museums einen Fensterputzer bei der Arbeit und fragt sich, ob man vielleicht zu früh zum Eröffnungstermin der „Jubiläumsausstellung – Special Guest Duane Hanson“ erschienen ist.

Die Verwechslung zwischen realem Leben und Abbild wiederholt sich in der großen Eingangshalle, wo Hansons ältlicher „Painter“ die Riesenwand mit seiner Malerrolle soeben in demselben Grauton streicht, den der noch in seiner Transportkiste unausgepackt danebenstehende Picasso in Grisaillemalerei aufweist.