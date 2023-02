Museum in Salzburg : Tribut an die Verlorenen

Es war an einem der letzten Tage der Salzburger Festspiele, als ich am Rande des üppigen Geschehens dieses kleine Museum entdeckte. Auf dem Residenzplatz verfolgte das Publikum das Verhängnis von Romeo und Julia, mit einem Weinglas in der Hand, oben leuchtete die Festung, und Europa erschien mir angesichts meines Krieges als Fata Morgana. Ich war für eine Ukraine-Veranstaltung zum Thema „Krieg und Literatur“ eingeladen, aber ich konnte nur schreien oder schweigen.

Ich ging durch die Gassen, verloren, mit meiner unausgesprochenen Trauer im Herzen, die Menschengruppen, die an jeder Ecke Weißwein tranken, blieben mir fremd. Es war Mitternacht, als ich in der Dunkelheit über zwei Mülltonnen stolperte, die am Eingang eines Hauses als Wächter standen, über ihnen das Schild: „Museum Kunst der Verlorenen Generation“. Es leuchtete wie ein Fenster in eine andere Welt.