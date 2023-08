Seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine wurden die Denkmäler der modernistischen Sowjetarchitektur Ziele russischer Bombenangriffe. Am ersten Tag der Invasion erreichten die russischen Truppen die Außenbezirke von Charkiw, das nur achtunddreißig Kilometer von der russischen Grenze entfernt liegt. Es gelang ihnen nicht, die zweitgrößte Stadt der Ukraine zu stürmen, aber Charkiw zahlte einen hohen Preis. Die ständigen Bombenangriffe aus der Luft und der Beschuss des Stadtzentrums sowie dicht besiedelter Stadtteile wie Satykowka mit Streumunition kosteten fünfhundert Menschenleben unter der Zivilbevölkerung und zerstörten oder beschädigten zahlreiche Gebäude.

Im Jahr 1919 war Charkiw die Hauptstadt der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik geworden, die von der bolschewistischen Regierung in Petrograd unterstützt wurde. Bis 1921 hatte die ­Ukraine zwei alternative Hauptstädte – Kiew, den Sitz der Regierung der Ukrai­nischen Volksrepublik, die für die Un­abhängigkeit der Ukraine kämpfte, und Charkiw, das Zentrum der kommunistischen Kräfte. Charkiw war von Anfang an dazu bestimmt, zum Gegen-Kiew zu werden. War erstere die Stadt der alten Denkmäler und nationalistischen Gefühle, so musste die zweite die Stadt der Zukunft werden. Nach der Niederlage der pro-ukrainischen Kräfte und dem Sieg der Bolschewiki verwandelte Charkiw sich in ein Schaufenster der sowjetischen Moderne. Es wurde nicht nur Hauptstadt der Ukraine, der zweitgrößten Republik der Sowjetunion, sondern auch zur bedeutendsten Baustelle modernistischer Architektur.