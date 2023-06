Aktualisiert am

Kunstmuseen in Russland

Kunstmuseen in Russland : Das Rüschenmonster als Seelentröster

Wo Russland femininer wird: Während in Moskauer Museen die zeitgenössische Kunst unter Druck steht, bekennt man sich etwa in Nischni Nowgorod weiter zu europäischen Standards. Eine Rundreise durch eine verschlossene Kulturlandschaft.

Hölzerne „Schachtel“ für Überraschungen: Der Künstler Andrey Bartenev in dem zur Galerie umgebauten Bauernhaus, wo er eigene Werke wie diesen zum Sitzmöbel aufblasbaren Kater, aber auch Arbeiten junger Kollegen zeigt. Bild: Kuk Lin

Seit dem Beginn von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine ist sein Kulturleben von internationalen Kontakten und Kooperationen praktisch abgeschnitten. Das fällt besonders in Moskau auf, dessen einst europäisch vernetzte Museen heute auf inländische Privatsammlungen und Regionalmuseen zurückgreifen müssen. Bei allen Kunstinstitutionen verengt sich der Handlungsspielraum, wobei staatliche Häuser unter größerem Druck stehen als private, und in der Provinz manchmal mehr möglich ist als in der Hauptstadt.

Regelrecht geköpft erscheint die wichtigste Sammlung russischer Kunst, die Tretjakow-Galerie, deren neue Chefin Jelena Pronitschewa Tochter eines Geheimdienstgenerals ohne kunstwissenschaftliche Expertise und Autorität ist. Dass Präsident Putin die fragile Dreifaltigkeitsikone von Andrej Rubljow aus dem Museum der orthodoxen Kirche übereignete, und dass sie nach ihrem derzeitigen Gastspiel in der Christi-Erlöser-Kathedrale von Restauratoren des Grabar-Zentrums und nicht den mit ihren Problemen vertrauten Tretjakow-Experten betreut werden soll, ist eine demonstrative Demütigung.