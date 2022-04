Kunstzerstörung in Mariupol : Er kam aus Mariupol

Die meisten Besucher von San Francisco kennen den Telegraph Hill. Von dort aus hat man einen Rundblick, der von der Golden-Gate-Brücke über die Insel mit dem Alcatraz-Gefängnis bis hinüber auf die andere Seite der Bucht reicht. Noch besser ist der Blick von der Aussichtsplattform des mehr als sechzig Meter hohen Coit Tower, der Anfang der Dreißigerjahre dank der Spende einer exzentrischen Millionärin zu Ehren der Feuerwehrmänner der Stadt errichtet wurde. Für die Ausgestaltung der Treppenaufgänge gewann man eine Gruppe von meist linken Künstlern, die dank der Beschäftigungsprogramme des New Deal eine ganze Serie von Fresken zu „Aspekten des Lebens in Kalifornien“ gestalten sollten – sozial, realistisch, engagiert, im Geist der Zeit: Murals, die die Volksbildung feiern, die harte Wirklichkeit der Depressionsjahre zum Thema haben und die Finanzwelt anklagen. Auf einem der Murals waren die Symbole Hammer und Sichel zu sehen, die Presse forderte deren Übermalung, die Eröffnung der Bildergalerie 1934 wurde erst einmal verschoben.

Auf einem der Fresken ist ein Mann mit Hut zu sehen, er hält ein Exemplar des „Daily Worker“ und der führenden Zeitschrift der Linken, „The Masses“, ins Bild. Es handelt sich um das Selbstporträt Viktor Michailowitsch Arnautows (Arnautoff), dessen Name in der Reihe der zahlreichen New-Deal-Künstler mit polnischen, irischen, jüdischen Namen nicht weiter auffallen würde. Es gibt von ihm weitere Murals in der Region – in einer Klinik in Palo Alto, vor allem aber einen ganzen Zyklus von Fresken in der George Washington High School, der dank einer für das Jahr 2019 charakteristischen Auseinandersetzung damals ins Zentrum der Öffentlichkeit in San Francisco rückte. Die Schulleitung hatte sich entschlossen, der Forderung von Black-Lives-Matter-Aktivisten nachzugeben, die den dreizehn Bilder umfassenden Zyklus wegen angeblichen Rassismus übermalt oder entfernt sehen wollten.