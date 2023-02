Jan Vermeers Bilder lassen sich als reine Feier von Farbe, Licht und Form genießen – die bislang größte Schau zu ihm in Amsterdam zeigt aber, dass weit mehr in ihnen steckt.

Diese Stadt, in der er sein gesamtes Leben verbrachte, lehrte in die Blautöne und das Licht: Vermeers „Ansicht von Delft“, 1660-61. Bild: Mauritshuis The Hague

Ohne lange herumzureden – es führt kein Weg an den beiden ab heute öffnenden Ausstellungen „Vermeer“ im Amsterdamer Rijksmuseum und der komplementären „Vermeers Delft“ im dortigen Prinsenhof-Museum mit allen Originalquellen vorbei. Nicht nur, weil es mit einiger Sicherheit in unserer Lebensspanne keinem Museum mehr gelingen wird, 28 der nur 37 ihm zuzuschreibenden Gemälde zusammenzuführen (dem Rijksmuseum glückte dies auch nur, weil die New Yorker Frick Collection wegen Renovierung ihre drei Vermeers auslieh). Vielmehr, weil die Fülle neuer Erkenntnisse die mirakulösen Bilder endlich besser verstehen lässt, ohne den intimen Zauber seines „Mädchens mit dem Perlenohrring“ oder der vielen Allegorien einzuschränken.

Denn diese falsche Grundannahme entstammt der Rezeption der Moderne: Abstrakt und damit avantgardistisch gut könne nur sein, was keine Aussageabsicht transportiert. Vermeer aber ist beides – er ist einer der avantgardistischsten Maler des siebzehnten Jahrhunderts überhaupt und hält doch die perfekte Balance zwischen Abstraktion und tiefem Inhalt. Schon in seiner frühen „Ansicht von Delft“ aus dem Jahr 1660 und noch mehr in seinem Amsterdamer „Milchmädchen“ zieht sich die Dingwelt aus nebeneinandergesetzten Tupfen zusammen, wodurch sich im Auge tanzend flirrende Übergangszonen ergeben – ein Impressionismus des Lichts avant la lettre. Doch was sind die neuen Erkenntnisse, auf die sich eine derart enge Allianz aus avantgardistisch zeitloser Form und Aussage gründen lässt?