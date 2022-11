Diözesanmuseum in Freising : Gegen den Tod und den Teufel

Erleuchtung zum Niederknien: Die Lichtinstallation „Chapel for Luke“ des amerikanischen Künstlers James Turrell in der neuen Eingangshalle des von den Architekten Bruckner und Bruckner vollständig umgebauten Diözesanmuseums Freising Bild: James Turrell

Dass man auf dem Domberg zu Freising dem Himmel näher ist und an klaren Tagen ein fast überirdisch schönes Bergpanorama zu sehen bekommt, war offenbar schon in der Steinzeit Kriterium. Vor fünftausend Jahren ließen sich jedenfalls die ersten „Freisinger“ auf der späteren Akropolis des Glaubens nieder und waren nun unter anderem daran schuld, dass man neun lange Jahre auf die Wiedereröffnung des „Dimu“ warten musste. Das so wie ein MoMA der sakralen Kunst abgekürzte Diözesanmuseum ist mit seinen mehr als 40.000 Exponaten eines der größten kirchlichen Museen der Welt, von der Bedeutung der Werke von der Antike über Erasmus Grasser, Jan Pollack hin zu den Gebrüdern Asam und zur größten Lichtinstallation James Turrells in Deutschland überhaupt gar nicht zu reden.

Die scheinbar unendliche Baugeschichte ließe sich episch erzählen, hier nur die Kurzfassung: Das ehemalige Erzbischöfliche Knabenseminar, von 1868 an in zwei Jahren durch den Architekten Matthias Berger im Stil des Spätklassizismus mit vielen Rundbogenfenstern errichtet, war zwar seit 1974 Diözesanmuseum, musste allerdings bei der Totalentkernung durch eben die unvorhergesehenen neolithischen und mittelalterlichen Grabungsfunde im neu auszuhebenden Keller und andere Widrigkeiten wirklich alle Bauherren-Albträume durchleben.