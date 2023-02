Wer in Weimar im Park an der Ilm noch ein wenig weiterschlendert, kommt ganz von allein zum Deutschen Bienenmuseum, eine „der Natur und der Volkskunde verpflichtete Einrichtung“. Die Ausstellung veranschaulicht sehr schön das Leben der Honigbiene, die Gewinnung von Wachs und Honig in Geschichte und Gegenwart, die Werkzeuge und Verrichtungen von Imkern. Links der Treppe scheint die Lektion bereits beendet, da gelangt man auf der anderen Seite des ersten Stocks in zwei Räume, die historische Körbe und Beuten zeigen.

Dann folgt der Schock. Hier finden sich Figurenbeuten, die auf der Homepage als „Schatz des Hauses“ beworben werden. Es handelt sich um baumdicke Holzstelen, die im Inneren Honigwaben bergen und außen bunt und mit reichem Schnitzwerk verziert sind. Zu sehen ist zum einen eine nackte weibliche Gestalt, deren Bauchnabel und eine darunterliegende, weit aufklaffende Körperöffnung als Fluglöcher dienten.

Im nächsten Raum wird die Geschmacklosigkeit rassistisch weitergetrieben. Eine Tafel kündigt „Ironie, Spiegelung, Exotik“ an, eine weitere Erläuterung verheißt, dass der „mit Federrock bekleidete und mit pfeilbestücktem Köcher bewaffnete Eingeborene“ als Allegorie Afrikas galt. Die ausgestellten Bienenwohnungen in Gestalt nichtweißer Menschen hätten zur Abwehr natürlicher Feinde wie von Honigdieben gedient. „Diese originellen Gestalten sind Zeugen alter Volkskunst aus Thüringen und Sachsen und spiegeln auf humorvolle Weise ... die Begegnung mit anderen Kulturen.“ Bei dieser Kommentierung von Artefakten „voller Witz und Ironie“ verschlägt es dem Besucher die Sprache.

Die Figurenbeute eines schwarzen Mannes steht am Fenster, ein Rohr führt vom Nabel durch das Fenster nach draußen. Im Sommer wäre dieses Ausstellungsstück also für den Flugbetrieb geeignet. Kann eine erst im Jahr 2005 neu eröffnete Ausstellung das wirklich so präsentieren?

Man stelle sich eine Schulklasse vor, die plötzlich vor einer zum wilden Naturobjekt reduzierten und für die Honigausbeute dienenden schwarzen Figur steht, deren abschreckende Wirkung im Begleittext ausdrücklich hervorgehoben wird. Akzeptabel ist das nicht.