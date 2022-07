Pop-Artist Claes Oldenburg tot : Die weiche Spitzhacke von Kassel

Der Künstler Claes Oldenburg war viel mehr als nur der große Weichmacher der Skulptur. Am Montag ist der Pop-Artist im Alter von 93 Jahren in New York gestorben.

Zum Neunzigsten gab´s Pommes: Der Künstler Claes Oldenburg im Jahr 2020 in seiner Ausstellung „Claes Oldenburg: The Sixties“ im Museum Ludwig vor seinem Werk „Shoestring Potatoes, Spilling from a Bag“ von 1966. Bild: dpa

So manches Mal in den vergangenen Wochen hat die 1982 von Claes Oldenburg für die Documenta 7 geschaffene zwölf Meter hohe Spitzhacke am Fulda-Ufer als schnöde Illustration herhalten müssen. Die Bildbotschaft war jedes Mal klar: In den verschleppten Skandal um die Kasseler Weltkunstschau solle endlich die Hacke einschlagen, um dem Spuk ein Ende zu bereiten.

Dabei war der 1929 in Stockholm als Claes Thure geborene Sohn eines hohen schwedischen Diplomaten selbst Botschafter einer weichen und versöhnlichen Kunst. Der kunsthistorisch in Yale und künstlerisch am Art Institute of Chicago Ausgebildete, der mit seinen ebenso monumentalen wie soft wirkenden Skulpturen in den Innenbezirken vieler Großstädte dieser Erde zu einem Inbegriff der Pop Art wurde, wollte eine Kunst, die nicht durch abstrakte Fremdheit einschüchtern will, vielmehr durch die unübersehbare Vergrößerung alltäglicher und vertrauter Gegenstände die vermittelnde Kommunikation mit ihren Betrachtern sucht. Dass die früher marmorweißen oder ehern vergoldeten Skulpturen bei Oldenburg zusätzlich meist quietschbunt bemalt waren, steigerte die scheinbar unbeschwerte Zugänglichkeit seiner Kunst noch, freilich mit dem Nebeneffekt, dass ihm Kritiker comichaft überzeichnete und ortsunspezifische Stadt- und Unternehmensmöblierung vorwarfen, die überall auf der Welt stehen könnte.

Dabei hat sich Oldenburg durchaus intensiv mit dem jeweiligen Genius loci der Aufstellungsorte auseinandergesetzt. Im Fall der bis heute zu den beliebtesten Fotomotiven der Stadt Kassel zählenden „Spitzhacke“ war es etwa die gleichsam Grimmsche Märchenerzählung des Künstlers, der Kasseler Herkules höchstselbst habe dieses Symbol des Nachkriegswiederaufbaus vom Berg bis an die Stelle am Fulda-Ufer geschleudert.

In Deutschland hat sich Oldenburg insgesamt überdurchschnittlich häufig verewigt. In Freiburg im Breisgau beispielsweise leuchtet einem schon von weitem die meterlange rote Riesenschlange seines „Gartenschlauch mit Wasserhahn“ aus dem Jahr 1983 entgegen, der mit seiner Kalligraphie in poppigem Grellrot zusätzlich das Kunststück vollbringt, einer weich geschwungenen Skulptur etwas Graphisches zu verleihen. Frankfurt ist mit der ortstypischen und zusammen mit seiner 2009 verstorbenen Gefährtin Coosje van Bruggen entwickelten Skulptur „Inverted Collar and Tie“-Gigantenkrawatte vor einem Bürohochhaus gesegnet und seit Oktober 2021 mit einer weiteren Besonderheit in bescheidenerem Format: Durch die großzügige Schenkung der philanthropischen Stifterin Ulrike Crespo, Fotografin und Mit-Erbin des Wella-Vermögens, gelangte Oldenburgs gemalte Rechenmaschine „Burroughs Adder“ in den Besitz des Frankfurter Städel Museums: Statt eisenhart zu kalkulieren, schmilzt das kakaobraun aquarellierte Rechengerät wie ein Haufen Schokolade in der Sonne. Ihre verweichlichte Form legt nahe, dass sie eher softe Preise errechnet, ganz anders als jene, die seine gigantischen Werke seit den Sechzigerjahren erzielten.

Die Wolkenkratzer zogen seine Skulpturen in die Höhe

Denn seit 1965 folgt mit dem Gang in den Außenraum der himmelstürmenden Wolkenkratzer New Yorks der monumentaIisierende Blow-up-Effekt seiner Pommes Frites und Hamburger, seiner gebogenen Riesenschrauben und Werkzeuge, im Grunde die logische Konsequenz aus den gigantomanischen Kulisse „seiner“ Stadt, vor der jede „nur“ lebensgroße Plastik schlicht übersehen würde – der amerikanische Lebensstil war ja nicht erst ab Trump „larger than life“. Oldenburg übersetzt letztlich Salvadore Dalís weichgekochte Bohnen und Uhren ins dreidimensional-gigantische, die dadurch etwas Unheimliches erhalten, weil der Betrachter durch den naturalistischen Täuschungseffekt in einem übergroßen Objekt zugleich etwas Solides und Hartes erwartet. Auch deshalb kann man im Deutschen, das die präzise sprachliche Trennung zwischen aus einem harten Block gemeißelter Skulptur und oft um einen Kern in den Raum modellierter Plastik kennt, bei Oldenburgs „Soft Sculptures“ mit Fug und Recht von „Weich-Plastiken“ sprechen.

Am heutigen Montag nun ist dieser zärtliche Weichmacher der Skulptur im Alter von 93 Jahren in seiner geliebten Stadt New York gestorben. Vermutlich wird er auch die riesigen Vorkommen an Wolkenmarmor im Himmel in „Soft Sculptures“ aller Art umzuformen wissen.