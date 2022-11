Podcast „Death of an Artist“ : Von wahren Verbrechen

Der Podcast „Death of an Artist“ ist bei Spotify unter „True Crime“ einsortiert. Wie bei klassischen Podcasts dieses Formats hört man Zeugen, Polizisten, Freunde des Opfers, Freunde des vermeintlichen Täters und alle möglichen anderen Leute, die meinen, etwas dazu zu sagen zu haben. Doch was Helen Molesworth – die Gastgeberin – geschickt in sechs Episoden verpackt, ist, dass True Crime hier lediglich die Form, aber keinesfalls der Inhalt ist.

Beim Fall, der hier aufgerollt wird, handelt es sich um den Tod der Künstlerin Ana Mendieta. Am 8. September 1985 fiel Mendieta 34 Stockwerke aus ihrer Wohnung im New Yorker Greenwich Village, in dem sie mit ihrem Mann, dem Künstler Carl Andre, lebte. Andre gilt als einer der wichtigsten Künstler des Minimalismus und war bereits 1985 so erfolgreich, dass er gut von seiner Kunst leben konnte. Er legte Metallplatten auf den Boden und zwang den Betrachter so, die Skulptur mit Füßen zu treten. Das war zum damaligen Zeitpunkt radikal und neu. Mendieta war das, was man heute „jung und aufstrebend” nennen würde.

Barthaare und Tierblut am Körper

Ihre Kunst beschäftigte sich mit ihrem Körper; damit, was der weibliche Körper im Patriarchat bedeutet und mit seinem Verhältnis zur Natur. Dafür fotografierte sie sich selbst oft nackt, übergoss sich mit Tierblut oder klebte sich Barthaare an. Mendieta und Andre führten eine turbulente Beziehung, die von Eifersucht, Alkohol und Streit geprägt war. Wie genau es dazu kam, dass Mendieta aus dem Fenster fiel, ist bis heute unklar. Klar ist, dass Andre im Verlauf der Ermittlungen unterschiedliche und sich widersprechende Versionen vom Verlauf des Abends zu Protokoll gab. In einer Version lag er im Bett und bekam nichts davon mit, dass sie beim Versuch, die Fenster des gemeinsamen Schlafzimmers zu schließen, in die Tiefe fiel. Der Polizei, bei der kurz nach dem Tod Mendietas sein Anruf einging, erzählte er jedoch von einem schlimmen Streit darüber, wer von ihnen beiden in der Öffentlichkeit präsenter sei, woraufhin sie ins Schlafzimmer gestürmt, er hinterher und sie aus dem Fenster „gegangen“ sei. Eine dritte Version besagt, dass er den ganzen Abend auf dem Sofa saß, Fernsehen schaute und nichts von dem Öffnen des Fensters oder ihrem Sturz bemerkt hätte. Bei der letzten bleibt er bis heute.

Diese und noch viele weitere Ungereimtheiten führten dazu, dass, obwohl Andre 1988 freigesprochen wurde, der Tod von Ana Mendieta nach wie vor ein Thema ist, über das in der Kunstwelt nicht gern gesprochen wird. Eine von Molesworths Quellen, B. Ruby Rich, die stellvertretende Staatsanwältin in den 1980er-Jahren, sagt, sie sei „noch nie auf eine solche Mauer des Schweigens gestoßen, außer in Mafiafällen“. Das Ereignis spaltete die Kunstwelt in zwei Lager: diejenigen, die Andre unterstützten, und diejenigen, die sich sicher waren, dass er für Mendietas Tod verantwortlich war. Die Frage, was an diesem Abend genau passiert ist, verfolgt Molesworth jedoch nur vordergründig.

Die Kunstwelt als Ort des Ausgeliefertseins

Viel eher zeichnet sie ein vollständiges Bild der Kunstwelt von den Achtzigerjahren bis heute, die nach wie vor unter anderem davon geprägt ist, dass Menschen mit sehr viel Macht auf Menschen mit sehr wenig Macht treffen. Molesworth, selbst ehemalige Kuratorin am Museum of Contemporary Art in Los Angeles, macht nachvollziehbar, wie sich diese Strukturen durch Galerien, Museen und die Kunstkritik ziehen. Und sie stellt auch die Frage, um die es schlussendlich eigentlich immer zu gehen scheint: Kann man die Kunst vom Künstler trennen? Kann man einerseits den Carl Andre sehen, der der Kunstgeschichte etwas radikal Neues hinzugefügt hat, und andererseits denjenigen, der in einem ungeklärten Zusammenhang mit dem Tod seiner Frau steht?

Diese Frage lässt sich auch für Molesworth nicht abschließend beantworten. Vielleicht weil es die falsche Frage ist. Vielmehr muss man die Zugangsbedingungen zu Museen untersuchen. Wer bestimmt, was gesammelt, bewahrt und präsentiert wird? Wer sind diejenigen, die den Kanon der Kunstgeschichte auswählen, und in welchen Abhängigkeiten bewegen sich wiederum diese Menschen, deren persönliche Entscheidungen bestimmen, was die Öffentlichkeit sieht?

Und so ist vielleicht sogar die Zusatzepisode des Podcasts, „The Numbers“, die wichtigste überhaupt. Weil sie beweist, dass zwischen dem fortschrittlichen Bild, das die Kunstwelt gern von sich zeichnet, und der Realität eine riesige Lücke klafft. Die beiden Journalistinnen Charlotte Burns und Julia Halperin, die dort zu Wort kommen, haben 2018 begonnen, die ersten Datenerhebungen zu den Ankäufen von schwarzen Amerikanern und Frauen an 25 amerikanischen Institutionen zu untersuchen. Die Ankäufe von schwarzen Amerikanern haben 2018 gerade einmal 2,4 Prozent ausgemacht.

Werke von Frauen sind mit elf Prozent vertreten. Erschreckenderweise: Tendenz sinkend. Allein das Aufdröseln dieser Zahlen und Verbindungen wäre einen eigenen Podcast wert, an dem Molesworth hoffentlich bereits arbeitet. Ganz ohne Mordfall könnte man auch diesen als „True Crime“ einsortieren.