Ob wir wollen oder nicht, wir leben noch immer im Plastik-Zeitalter – und werden es noch sehr lange müssen. Das Material in seinen stets neuen chemischen Zusammensetzungen ist leider fast unkaputtbar und verrottet über einen Zeitraum von Jahrzehnten kaum. „Unvergänglich“ wäre dafür die falsche Metapher, weil dem „Kunststoff“, einem der schönsten deutschen Worte, keine Wertigkeit zukommt.

Ein Film mit dem Inbegriff einer humanoiden Schöpfung aus Kunst-Stoff, dem Plastik-Pygmalion-Wesen Barbie, gemimt von realen Menschen, kommt in einem Monat in die Kinos. Die „Plastic World“, wie Frankfurts Schirn ihre nun eröffnete Ausstellung nennt, ist seit den Fünfzigern Realität. Bereits auf dem Weg zur Schau verbreiten Großbildschirme in der U-Bahn verstörende Nachrichten: „Rumänischer Stausee von 156.000 Kilogramm Plastik befreit!“, während man die im Fangrechen herumtreibende Ekelsuppe aus Kunststoff schwappen sieht.

Utopisches Material von einst

Warum also die Kunsthalle ausgerechnet jetzt mit diesem Thema aufwartet, auch wenn es natürlich mit den schier endlosen Plastikteppichen auf den Weltmeeren und den Nanopartikeln im Grundwasser (allein Österreich hat durch den beträchtlichen Abrieb der Hightech-Skikleidung von Millionen von Touristen über die Schneeschmelze einen massiven Eintrag von Plastik in sein Trinkwasser zu beklagen) ein virulentes Problem betrifft, erschließt sich nicht recht. Ist es wirklich nur die Abundanz an innovativen Plastik-Kunstwerken vor allem der Sechziger im Bestand der Museen, da die Pop-Art ja ohne Plastik nicht denkbar wäre?

In jedem Fall will die Schirn die ganze Ambivalenz des einst als utopisches Material gefeierten Plastiks zeigen, bis hin zur aktuellen Arbeit „Fungi Decomposition“ von Tue Greenfort, die aufhorchen lässt: Die Yale University hat im Amazonas-Urwald einen Pilz entdeckt, der Plastik verstoffwechseln und so eventuell die Müllberge etwas schrumpfen lassen kann. Begrüßt wird man aber in der Schau von einer schwarz-bunten Sechzigerjahre-Nana Niki de Saint Phalles, die ja selbst an den Folgen einer Lungenerkrankung durch ihre jahrzehntelange Arbeit mit Kunststoffen starb.

Mit dem Nimbus eines Reliquiars

Es ist ein Siebdruck auf der PVC-Folie einer Badespaß-Figur, mithin ein aufblasbares Kunstwerk – und aufblasbar, und günstig war Kunst für alle vor Erfindung des Kunststoffs nie. Plastik verkörpert somit sehr direkt die barock-ephemere Vorstellung des Homo bulla, des vergänglichen Menschen als Seifenblase, der beim geringsten Windstoß zerstiebt – eine Idee, die sich mittels des neuen Materials in den Sechzigern endlich erfüllen ließ. Was auch die Bade-„Nana“ betrifft, ist sie durch den brüchigen Kunststoff doch längst nicht mehr zu gebrauchen und nun dysfunktional zur Flachware degradiert.

Der Verpackungskünstler Christo darf natürlich nicht fehlen, der um 1965 ein Zeitungsbündel in mittlerweile sehr hinfällig fragil erscheinende Plastikfolie hüllte, bevor er später auf metall- und kunststoffbeschichtete Spezialtextilien um­schwenkte. Und Arman ist zu sehen, der 1970 ein Telefon in Plexiglas eingoss, was seinerzeit vielleicht den Nimbus eines Reliquiars der Moderne besessen haben mag, inzwischen wegen der vielen miteingegossenen Luftblasen und der Korrosion nurmehr murkelig aussieht. Wenig besser ist es um seine Dutzende von in einem Plexiglaskubus eingekerkerten Rasierapparate in „Accumulation rasoirs (pour Ben)“ von 1960 bestellt – es wirkt heute wie eine Ansammlung von einem überforderten Entomologen lieblos zusammengewürfelter Käfer mit matten Chitinpanzern, wie da die vergilbten und ergrauten Rasierapparate der Fünfzigerjahre in ihrem transparenten, doch nur pseudodurchlässigen Verlies schmachten.

Ein leiser Kitzel der Ästhetik

Überhaupt das auf christliche Traditionen anspielende Eingießen von Objekten in Reliquiaren: Es zeigt den neuen Werkstoff Plastik als jene Art von Fetisch, als die er damals gehandelt wurde, das Material der Zukunft und gar künftiger Häuser auf dem Mars (Holleins und Archigrams modulare Plastikbehausungen, Stapelhäuser!), um alles für ewige Zeiten in Plexiglas eingießen zu können. Der Amerikaner Paul Thek führte dies obsessiv vor und nannte es „Technical Reliquaries“, wenn er ein Fleischstück aus Wachs in futuristische Stelen aus Acrylglas einschloß. Es ist der maximale Kontrast aus der lebendig transformierenden Form des wächsernen Fleisches – in der christlichen Vergangenheit eben Knochen oder andere organische Überbleibsel von als heilig empfundenen Menschen – und der Technizität ausstrahlenden Hülle um das historisch und ewig wirkende Sakrale.