Maler Pierre Soulages tot : Und Finsternis lag auf der Tiefe

Seit den Fünfzigerjahren hat das abstrakte Malen in Europa wie in den Vereinigten Staaten und eigentlich weltweit eine eigentümliche Attraktion ausgeübt. Lokale Erklärungen für sie greifen darum an ihr vorbei. Weder handelte es sich, wie vom abstrakten Expressionismus der Newmans und Pollocks behauptet wurde, um eine amerikanische Antwort auf den französischen Kubismus und Surrealismus. Noch ist die Faszination durch gegenstandslose Kompositionen, wie sie eben auch die europäische Malerei nach 1945 erfasste, allein durch eine malerische Abwendung von den geschichtlichen Schädelstätten zu begreifen. Man muss auch die Freude mancher Sammler am dekorativen Bild nicht in Abrede stellen, das die Betrachter, war erst einmal der Schock des reinen Formenspiels verwunden, angenehm in Ruhe ließ und keine Bedeutung aufdrängte. Doch als „peinture d’ameublement“ in Analogie zu Erik Saties Konzept der Einrichtungsmusik, sind die Bilder, die sich immer stärker von der Wirklichkeitsillusion abwandten, nicht begriffen.

Das Werk von Pierre Soulages ist hier einschlägig. Der Maler wurde am Weihnachtsabend 1919 im okzitanischen Rodez geboren. Dort steht seit 2014 auch ein Museum, das seinem Werk gilt. Die Gesten der Höhlenmalerei und ihre Hauptfarbe Schwarz, die keltischen Steinskulpturen sowie die romanische Kunst seiner Heimat haben ihn nie losgelassen. Mit Achtzehn kam er nach Paris, kehrte aber, erschrocken durch die Aussicht, an einer staatlichen Kunsthochschule unterrichtet zu werden, die nichts von Cézanne wusste, gleich wieder ins Massif Central zurück.

1946 zieht er mit seiner Frau, Colette, die lebenslang sein Alter Ego bleiben wird, nach den Kriegswirren, während derer er in einem Weingut untergetaucht war, um nicht eingezogen zu werden, in den Pariser Vorort Courbevoie und bezieht dort ein Atelier. Schnell fallen seine schwarz-weißen, mal auch nussfarbenen oder blauen Kalligraphien und Gesten mit breitem Pinsel auf. Er verwendet Öl und Teer für Strukturen, die dem Durchlassen von Licht oder der Demonstration kräftiger Gesten dienen. Die erste Ausstellung findet 1948 auf Einladung des Sammlers Ottomar Domnick in Stuttgart statt, sechs Jahre später haben seine Bilder schon New York erobert. 1955 werden sie auf der ersten Documenta ausgestellt.

Anders als viele Maler in der Geschichte der Abstraktion, etwa Mondrian, Rothko oder Motherwell, hatte Soulages als erwachsener Maler keine figurativen Anfänge. Er abstrahierte also nicht von etwas, behielt die Abstraktion nicht als Rest übrig, sondern war sogleich ganz am Zeigen von etwas interessiert, das es außerhalb des Bildes nicht gibt. Seine Bilder erzählen also nicht einmal die Geschichte vom Verschwinden der Erzählung. Ein Titel wie „Elegie auf die Spanische Republik“, den Robert Motherwell einer Serie seiner Gemälde gab, wäre bei Soulages nicht denkbar gewesen. Die allermeisten seiner Bilder haben gar keine Namen.

Er liebte die breiten Pinsel der Anstreicher

Einmal hat Soulages berichtet, wie ihn in Paris das Sortiment der Geschäfte für Künstlerbedarf abgestoßen hatte: die zahnpastahaften Tuben, die Pinselchen mit lackierten Stielen. Er sei stattdessen zu Läden für Anstreicher gegangen, um deren Pinsel und Farben zu benutzen, aber ohne aus dem Blick zu verlieren, dass seine Beschäftigung mit Oberflächen anders als beim Handwerker keiner festen Planung folgte. Wie beim Rugby der Ball oval sei, damit man ihn schlechter kontrollieren könne, so wisse er anfangs nie, worauf das Malen hinauslaufe: „Was ich tue, zeigt mir, was ich suche.“

Zunehmend nutzten seine Bilder, dass Schwarz weder als ein Kontrast noch als eine Farbe aufgefasst werden muss, sondern das Material dafür sein kann, um Licht am besten hervortreten zu lassen. Seit 1979 malte Soulages nur noch schwarze strukturierte Tafeln, denen er den Namen „outrenoirs“ gab, über Schwarz hinaus, weil unterschiedliche Tiefen der Dunkelheit auf ihnen ein „leuchtendes Schwarz“ entstehen lassen sollen. Bevor Gott rief „Es werde Licht“, heißt es im Ersten Buch Mose, „Finsternis lag auf der Tiefe“. Für Soulages ging nicht nur die Finsternis dem Licht voraus, sondern ist die Unterscheidung von Schwarz und Licht eine zwischen dem Bild und dem Raum, der es umgibt. Diese Malweise stülpte die Eroberung der Bildtiefe um, an der die Kunst mehr als fünfhundert Jahre lang vorzugsweise gearbeitet hat. Das Bild ist bei ihm kein Fenster mehr, es zieht nicht durch Illusion in seinen vermeintlichen Raum hinein, sondern schimmert aus seiner schwarzen Fläche und deren Muster in den tatsächlichen Raum vor dem Bild heraus. Alle Betrachter von Soulages’ Werken werden deshalb die Bewegung kennen, sich vor ihnen erst einmal in den richtigen Abstand zu bringen, um bald zu finden, dass es diesen richtigen Gesichtspunkt bei ihnen gar nicht gibt.

Als Pierre Soulages Ende der Achtzigerjahre den Auftrag bekam, die Kirchenfenster der Abtei von Conques zu gestalten, kam er an einen Ort zurück, von dem er in seiner Kindheit den ersten Impuls zur künstlerischen Tätigkeit erhalten hatte. Sein Ausgangspunkt war folgerichtig, dass Kirchenfenster eigentlich keine sind, weil niemand aus ihnen hinausschauen soll. Also arbeitete er nach Hunderten von Experimenten mit farblosen Gläsern, die je nach dem Außenlicht weiß, blau, ocker oder schwach orange leuchten und in ihren Linien den Rhythmus des Gebäudes aufnehmen. Sieben Jahre lang dauerte diese Arbeit, mit einem Ergebnis für die Ewigkeit. Wer auf dem Weg in den französischen Süden die Abzweigung nach Conques und das nahe gelegen Rodez nicht macht, begeht einen ernsthaften Fehler.

Pierre Soulages hat achtzig Jahre lang Bilder gemalt und ein ganzes Jahrhundert der Malerei bestimmt. Jetzt ist er im Alter von einhundertzwei Jahren gestorben.