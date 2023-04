Peter Weibels letzte Ausstellung am ZKM vereint, was für ihn zusammengehörte: Medien, Wissenschaft und Natur schaffen in „Renaissance 3.0“ die Zukunft – und eine Schau, die man mehr als einmal besuchen kann.

Dieses Mal sei die Zeit besonders knapp bemessen, sagte Peter Weibel seinen Mitarbeitern am Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe, als es an die Vorbereitung der Ausstellung „Renaissance 3.0“ ging: wieder einmal ein ambitioniertes Projekt, ein panoramisch angelegtes „Basislager“, von dem aus sich „neue Allianzen von Kunst und Wissenschaft im 21. Jahrhundert“ erkunden lassen sollten. Das sei schon eine Ansage gewesen, erinnert sich seine Ko-Kuratorin, Anett Holzheid, seien Weibels Zeitpläne doch ohnehin schon immer eng getaktet gewesen.

Dass der langjährige künstlerisch-wissenschaftliche Vorstand des ZKM die Eröffnung seiner Abschiedsausstellung an dem Haus, das er geprägt und als Institution von internationaler Ausstrahlung erst geschaffen hat, nicht mehr erleben würde, hat keiner ahnen können. Weibels letzte ZKM-Schau ist seine letzte überhaupt geworden und hat dadurch zwangsläufig etwas von einem Vermächtnis.

Dabei blickt sie, einen weiten Bogen von der Vergangenheit her schlagend, nach vorne: „Renaissance 3.0“ deutet unsere Gegenwart und Zukunft als Ära, in der die Künste wieder auf ähnlich produktive Weise Impulse aus den Wissenschaften empfangen, wie es in der italienischen Renaissance oder der Blütezeit des Islams, die hier arabische Renaissance genannt wird, der Fall war. Und Weibel spannte den Bogen mit der ihm eigenen großen Geste noch weiter: Im menschengemachten Fortschritt sah er die Fortsetzung und Beschleunigung der biologischen Evolution mit technischen, inzwischen digitalisierten Mitteln, in einer gegenseitigen Durchdringung von Kunst und (Bio-)Wissenschaft eine natürliche und notwendige Folge – aus der Erkenntnis erwachsen kann.

Es geht in der Ausstellung, die sich nicht mit der Wiedergeburtssemantik des Titels aufhält und im Kern trotz außereuropäischer Bezugnahmen dem europäischen Wissensraum verbunden bleibt, also ums große Ganze. Wie im ZKM üblich, wird es auf einladende, auch spielerische Weise zugänglich gemacht.

Die Lust an der interaktiven Museumserfahrung befriedigen poetische Installationen wie etwa Tomás Saracenos begehbare neue Arbeit „Algo-r(h)i(y)thms“: eine auf menschliches Maß vergrößerte Spinngewebskonstruktion aus dünnen Seilen, die auf Berührung computergenerierte Klänge ertönen lassen. Saraceno hat sich von Arachnologen, Kognitionswissenschaftlern, Biotremologen und -akustikern zu einer an Kunstwerke von Gego erinnernden Linienarchitektur inspirieren lassen, die zur gemeinschaftlichen Schaffung eines Raumklangs nach Art der Sensibilitäten eines Achtbeiners einlädt.

Als Mitgestaltende treten Besucher auch vor einer wandfüllenden Videoinstallation des in Karlsruhe ausgebildeten Künstlers und Informatikers Holger Förterer ins Bild. „Fluidum“ von 2017 ist das Ergebnis jahrelanger Beschäftigung mit Video-Feedbacksystemen, Fraktalmathematik und Flüssigkeitssimulation. Wer in den Lichtstrahl vor der Videowand tritt und einen Schatten darauf wirft, formt durch Bewegungen animierte Farbströme und scheint in flüssigem Licht zu schwimmen: Das kollektive Action Painting steht stellvertretend für zahlreiche technische Schnittstellen, durch die wir mit unseren Körpern inzwischen ganz selbstverständlich computerisierte Geräte bedienen, die Außenwelt auf neue Art wahrnehmen und auch verändern. Gar nicht so alte, trotzdem längst archaisch gewordene Beispiele für solche Mensch-Maschine-Interfaces lassen sich mit frühen Computermäusen oder Oskar Beckmanns schrankgroßem „Ateliercomputer“ von 1970 bestaunen.