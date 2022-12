Spektakuläres Wohnheim : Eine Bahn fährt in den Himmel von Paris

Eric Lapierre kommt, rotes Halstuch, grüne Bomberjacke, gegen sechs Uhr abends mit seinem Motorroller über den Boulevard Jourdan gefahren. Hinter ihm sieht man Teile der Cité Universitaire, die zu großen Teilen vor gut hundert Jahren hier im Süden von Paris im 14. Arrondissement entstand: Da steht das im traditionellen Kolonialstil erbaute Haus Südostasiens und davor das modernistische, 1938 errichtete Collège Néerlandais des Architekten Willem Marinus Dudok, der den holländischen Studenten sogar einen Indoor-Pool und nicht weniger als 33 Dachterrassen gönnte. Weiter östlich hat Le Corbusier gleich zwei Ländern, der Schweiz und Brasilien, Studentenhäuser gebaut – das Haus, das Lapierre jetzt für 400 weitere Studenten baute, ist sozusagen umstellt von architekturgeschichtlichen Ikonen, die zeigen, wie die Zukunft der Unterbringung großer Menschenmengen aussehen könnte.

Mehr Klimagase als der Flugverkehr

Niklas Maak Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Genau diese Frage bereitet den Architekten zurzeit die größten Kopfschmerzen. Es müsste massenhaft gebaut werden, um Wohnraum zu schaffen, gleichzeitig sollte angesichts der Tatsache, dass beim Bau, Abriss und Betrieb von Gebäuden fast vierzig Prozent aller klimaschädlichen Gase entstehen, am besten kaum noch neu gebaut werden. Besonders der Beton ist in die Kritik geraten, die Herstellung von Zement allein verursacht, je nachdem wie man rechnet, zwischen sieben und neun Prozent aller Klimagase, in jedem Fall mehr als der globale Flugverkehr. Viele Architekten, darunter Arno Brandlhuber, der in den vergangenen Jahren unter anderem mit aufsehenerregenden Betonskulpturen bekannt wurde, betonen, dass es sich bei dieser Art zu bauen um eine abgeschlossene Epoche handelt. In Zukunft habe das Priorität, was Brandlhuber als einer der Ersten prominent vorführte, nämlich die intelligente Umnutzung von Bestandsgebäuden.