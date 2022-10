Ausstellungen in Basel : Kunst für ein Biotop ohne Ausweg

Wir vermüllen die Welt, bändigen Flora und Fauna, doch am Ende treffen wir uns selbst: Wie die Illusion kultureller Autonomie gegenüber der Natur sich auflöst, zeigen drei sehenswerte Schauen in Basel.

Jedem New Yorker Müllmann die Hand geschüttelt: Mierle Laderman Ukeles 1980 bei ihrer „Touch Sanitation Performance“ Bild: Vincent Russo / Mierle Ladermann Ukeles / Ronald Feldman gallery, New York

Ursula Scheer Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Eine muss den Dreck wegschaffen: Dass es oft Frauen waren – und sind –, die mit Putzen und Aufräumen den Laden hinter den Kulissen am Laufen halten und die wenig beachtete oder sogar verachtete Kultur der Fürsorge pflegen, hat die amerikanische Performance-Künstlerin Mierle Laderman Ukeles in den Siebzigerjahren derart empört, dass sie Akte des Reinemachens kurzerhand zur Kunst erklärte. Feministisch war ihre „Maintenance Art“ bei einer Putzaktion auf den Treppen eines Museums; noch umfassender gesellschaftskritisch bei dem über elf Monate von 1979 bis 1980 verfolgten Projekt „Touch Sanitation Performance“. Für dieses entwickelte die Künstlerin als erste und bisher einzige – unbezahlte – „Artist in residence“ der New Yorker Stadtreinigung Performances mit Müllwagen oder Kehrbesen und schüttelte jedem einzelnen der rund 8500 Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe die Hand. Dabei bedankte sie sich dafür, dass sie die Stadt „am Leben halten“. Die Müllmänner, nur für kleine Jungs Helden und aus dem Blickfeld gedrängt wie der Unrat aus für uns wertlos Gewordenem, den sie für immer verschwinden lassen sollen, wurden sichtbar – und ihnen mit einer Berührung Respekt gezollt.

Wie Verworfenes zeitgenössische Kunst wird, zeigt das Museum Tinguely in seiner Schau „Territories of Waste“. Dabei geht es nicht nur – in bester Tradition des Eisenschrott-Skulpteurs Tinguely – um Abfall als zum artistischen Upcycling einladenden Werkstoff. Dessen Karriere lässt sich von kubistischen Collagen über die ersten Readymades bis zu den von Diana Lelonek online dokumentierten organischen Überwucherungen von Weggeworfenem verfolgen. Ihr „Müllgarten“ mit neuen Fundstücken hinter dem Museum führt vor Augen, was am Wegesrand übersehen wird: eine hybride Selbstorganisation des Lebens, die den Topos von der unberührten Natur als überholtes Konstrukt offenlegt.

Überreste unserer Produktions- und Konsumgewohnheiten sind überall zu finden, und sei es in Partikelgröße. Die 25 versammelten Kunstwerke arbeiten mit der Unentrinnbarkeit ökologischer – sowie historischer – Kreisläufe. Nichts verschwindet einfach so, auch nicht die Erinnerung: Anca Benera und Arnold Estefán haben für ihre Installation „The Last Particles“ eine laborähnliche Multimedia-Umgebung geschaffen, in der Sand von den Stränden der Normandie, auf denen 1944 die Alliierten landeten, unters Mikroskop kommt. Von einem Magneten angezogen, richten sich schwarze und scharfkantige winzige Fragmente zwischen den hellen Körnern auf, formieren sich wie ein Schwarm, verdichten sich bedrohlich. Was sich visuell eindrücklich präsentiert, sind die eisernen Überreste von Militärgerät, das geologische Materie wird – und in die Nahrungskette eingeht.

Klärarbeit im wörtlicheren Sinne hat für den Fluss, an dem die Stadt Basel liegt, Hans Haacke 1972 mit seiner Installation „Rheinwasseraufbereitungsanlage“ getan; und eine schon nostalgisch wirkende Flasche mit trüb gelblichem „Rhein Water Polluted“, das Nicolás Garcia Uriburu und Joseph Beuys 1981 abfüllten – damals grün eingefärbt – darf nicht fehlen. Fotos erinnern an Otto Pienes Installation von 1976, in der er mit vier Heliumballonschläuchen rote Linien von Fabrikschloten in den als Deponie dienenden Himmel über Amerika zeichnete, bis die Schläuche durch Schüsse zerstört wurden.

„Territories of Waste“ will keinen Erdkundeunterricht geben, sondern zeigt, ein wenig ungeordnet fast wie eine Halde organisiert, Kunst in der Auseinandersetzung mit „waste“. Der englische Begriff kann auch das Übriggebliebene oder Verschwendete meinen und öffnet weite Assoziationsräume – bis zu durch Entsorgung oder Rohstoffabbau verwüsteten „wastelands“. Dort vermisst das Videokünstler-Duo Revital Cohen & Tuur Van Balen koloniale oder neokoloniale Machtgefälle: In ihrem Video „Trapped in the Dream of the Other“ von 2017 lassen sie per digital gesteuerter Fernzündung chinesische Feuerwerkskörper in einer kongolesischen Coltanmine explodieren – als wäre ein Videospiel, was tatsächlich gefährliche körperliche Arbeit zur Gewinnung eines Rohstoffes für elektronische Bauteile ist. Auch die Digitalisierung ist nicht „clean“.